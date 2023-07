Shell espera prejuízos de até US$ 3,0 bilhões no segundo trimestre

A Shell PLC (LON: SHEL) espera que a manutenção programada resulte em um declínio sequencial em sua produção upstream no segundo trimestre.

A Shell reportará os resultados do segundo trimestre ainda este mês

Na sexta-feira, a gigante da energia também alertou sobre prejuízos pós-impostos de até US$ 3,0 bilhões no segundo trimestre.

A produção upstream, de acordo com a atualização em seu site, provavelmente ficará na faixa de 1,7 milhão a 1,8 milhão de BOE (barris de óleo equivalente) por dia neste trimestre, contra 1,9 milhão no primeiro trimestre.

A Shell PLC espera que os volumes de vendas em sua divisão de marketing cheguem a 2,4 milhões a 2,8 milhões de barris por dia. No trimestre anterior, o número imprimiu 2,45 milhões.

A gigante do petróleo e do gás está programada para divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre na última semana de julho. No mês passado, a empresa listada em Londres aumentou seus dividendos e recompra de ações, conforme relatado pela Invezz aqui.

Expectativas da Shell para sua divisão integrada de gás

A negociação em sua divisão integrada de gás, anunciou a Shell hoje, deverá sofrer um declínio sequencial significativo no segundo trimestre devido à sazonalidade. Ele também citou menos oportunidades de otimização para a fraqueza prevista.

A multinacional britânica prevê produção entre 950.000 e 990.000 barris de óleo equivalente por dia – o ponto médio dessa faixa correspondeu aos 970.000 BOE produzidos no primeiro trimestre.

Por fim, espera relatar volumes de liquefação de GNL na faixa de 6,9 milhões de toneladas métricas a 7,3 milhões de toneladas métricas. A extremidade superior desse intervalo corresponde ao valor do trimestre anterior.

Um dia antes, o CEO da Shell, Wael Sawan, reiterou que seria irresponsável da parte da empresa cortar a produção, considerando que a economia global ainda depende fortemente de petróleo e gás.