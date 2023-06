Shell impulsiona retornos aos acionistas

Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

As ações da Shell PLC (LON: SHEL) estão sendo negociadas esta manhã depois que a gigante da energia revelou planos de aumentar os retornos aos acionistas.

Shell aumenta dividendos e recompras

Avançando, o gigante do petróleo e do gás disse que distribuirá até 40% do fluxo de caixa das operações. Até agora, está retornando até 30%.

Para isso, a multinacional aumentará seu dividendo por ação em 15% e recomprará pelo menos US$ 5,0 bilhões em suas ações na segunda metade deste ano.

A Shell também anunciou planos de reduzir os gastos de capital para US$ 22 bilhões a US$ 25 bilhões em 2024 e 2025 hoje. De acordo com Allen Good – Analista da Morningstar:

Obtivemos reduções de CAPEX que o mercado sempre gosta e aumento nos retornos aos acionistas, o que os deixa em linha com os pares. O anúncio geral é positivo, mas menos do que o mercado esperava.

Shell não espera mais queda na produção de petróleo

Também na quarta-feira, a Shell disse que agora pretende manter a produção de petróleo estável até 2030.

Anteriormente, tinha como meta reduzir a produção anual em até 2,0%. No “ World Wide Exchange ” da CNBC, Good da Morningstar acrescentou:

Acho que o mercado provavelmente estava procurando uma reversão completa disso para o crescimento. Eles vão aumentar o negócio de GNL, mas isso também estava em seus planos anteriormente.

Ainda assim, ele vê alta de quase 10% nesta ação do Reino Unido, que subiu 6,0% no ano. Em 2022, a Shell PLC, que está agendada para sua conferência Capital Markets Day ainda hoje, gerou um lucro anual recorde de quase US$ 40 bilhões.