CEO da BT revela planos de deixar o cargo

O BT Group (LON: BT.A) está praticamente estável na segunda-feira, depois que seu CEO Philip Jansen revelou planos de deixar o cargo nos próximos doze meses.

As ações da BT não tiveram um bom desempenho sob Jansen

O anúncio chega logo após o presidente-executivo ter dito que a empresa de telecomunicações cortará até 55.000 empregos até o final desta década, conforme informou o Invezz aqui.

Em seu mandato, ele também iniciou a implantação de uma rede nacional de fibra.

Estamos investindo pesadamente no futuro. Estamos construindo como fúria, já passamos mais de 11 milhões de residências com fibra, temos serviço 5G para 68% do país e nosso atendimento ao cliente melhorou muito.

Ainda assim, as ações da BT não tiveram um bom desempenho sob sua liderança. Perdeu cerca de 35% nos últimos doze meses. Mas, com toda a justiça, parte da fraqueza está relacionada à taxa de juros mais alta de £ 18,9 bilhões em dívidas que a empresa tem em seu balanço.

A BT lançou a busca por um novo CEO

Na segunda-feira, a diretoria confirmou que já começou a procurar um sucessor.

Street espera que Marc Allera (chefe de marcas de consumo da BT) ou Allison Kirkby (membro do conselho da BT) substitua Jansen. De acordo com analistas do JPMorgan, no entanto:

Suspeitamos que os investidores acharão essa transição um pouco prematura, uma vez que os frutos dos investimentos em fibra da BT ainda não foram comprovados.

Em maio, a multinacional britânica reportou um golpe de 1,0% em sua receita para o ano inteiro até 31 de março de 2023. Ainda assim, o investidor bilionário Patrick Drahi aumentou recentemente sua participação nas ações da BT para cerca de 25% (leia mais).