Estoque integrado da ZIM: Perspectivas à medida que os custos de remessa continuam caindo

O preço das ações da ZIM Integrated (NYSE: ZIM) mudou de lado nos últimos dias, à medida que os investidores avaliam as tendências no setor de transporte marítimo. As ações estavam sendo negociadas a US$ 12,62, alguns pontos acima da baixa acumulada no ano de US$ 11,77. Eles caíram mais de 25% este ano e mais de 71% nos últimos 12 meses.

Os custos de envio estão caindo

O preço das ações da ZIM Integrated Shipping tem estado sob pressão ultimamente, pois os custos de remessa continuam caindo. Dados compilados pela Freightos mostram que o custo médio de transporte de contêineres caiu para US$ 1.290, o nível mais baixo desde setembro de 2019.

Isso significa que as empresas de transporte de contêineres agora estão ganhando menos dinheiro do que ganhavam antes do início da pandemia. No auge da pandemia, os custos de envio chegaram a mais de US$ 10.000, o que ajudou a receita da ZIM Integrated a saltar para mais de US$ 12 bilhões em 2022.

Os custos de transporte de contêineres estão caindo

À medida que a receita e a lucratividade da ZIM aumentaram, a empresa recompensou seus acionistas com alguns dos melhores dividendos dos últimos anos. Ele pagou um dividendo de $ 17 em abril de 2022, o nível mais alto já registrado, tornando-o popular entre os investidores de renda.

Recentemente, porém, a maré mudou e a empresa está ganhando menos por cada contêiner embarcado. Como escrevi aqui , a receita e a lucratividade da empresa pioraram no último trimestre, levando a administração a suspender seus dividendos.

Há uma probabilidade de que os negócios da empresa permaneçam sob pressão por um tempo, uma vez que os custos de frete ainda não atingiram o fundo do poço. Como tal, a ZIM Integrated provavelmente terá mais algumas perdas daqui para frente.

Por um lado, há sinais de que os fluxos comerciais globais não estão indo bem. Os dados mais recentes mostraram que as exportações de países como China e Coreia do Sul caíram acentuadamente nos últimos meses. Essa queda está dando mais poder de negociação aos exportadores.

ZIM Análise integrada de preços de ações

Gráfico ZIM por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da ZIM está em forte tendência de queda nos últimos meses. Sua tentativa de recuperação falhou em $ 22,01 em maio. A ação está sendo negociada ligeiramente acima do importante suporte de US$ 11,77, o nível mais baixo desde dezembro do ano passado.

Ao mesmo tempo, as ações se moveram abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias. Portanto, a ação provavelmente continuará caindo à medida que os vendedores visam o próximo nível psicológico em US$ 10. Essa visão será confirmada se mover abaixo do suporte em US$ 11,77.