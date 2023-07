Os preços das criptomoedas se mantiveram bastante estáveis nas últimas semanas. O Bitcoin permaneceu ligeiramente acima do ponto de resistência em US$ 30 mil, enquanto o valor de mercado total de todas as moedas digitais permaneceu acima de US$ 1,2 trilhão. Isso é um sinal de que as criptomoedas são extremamente resilientes em meio a grandes desafios.

A resiliência criptográfica continua

As criptomoedas passaram por grandes desafios nos últimos 13 meses. Terra e seu ecossistema entraram em colapso em maio do ano passado, levando a perdas de mais de US$ 40 bilhões. Pouco depois, Celsius e Voyager Digital entraram em colapso.

O outro grande colapso na indústria cripto foi a FTX, a segunda maior exchange cripto em avaliação. Ela entrou em colapso em novembro do ano passado, levando a bilhões de dólares em perdas. Felizmente, a nova administração está trabalhando para renomear e reiniciar a exchange.

O desafio mais recente na indústria criptográfica tem sido a regulamentação. Em junho, a Securities and Exchange Commission (SEC) decidiu processar a Binance e a Coinbase, duas das maiores empresas do mundo. Embora as criptomoedas tenham caído após o processo, a maioria delas saltou dois dígitos desde então.

Bitcoin e outras criptomoedas também permaneceram resilientes depois que o Federal Reserve embarcou em seu tom mais agressivo em anos. Ele moveu as taxas de juros de quase zero durante a pandemia para mais de 5%.

Não está claro se o preço do Bitcoin continuará subindo. Como escrevi aqui, o Bitcoin precisa superar a máxima do ano em um ambiente de alto volume para continuar a tendência de alta. Embora tenha formado um padrão de bandeira de alta, também criou um topo duplo, que geralmente é um sinal de baixa.

A venda de tokens da AltSignals continua

Uma das principais notícias das criptomoedas foi o recente sucesso da venda de tokens da AltSignals. Os desenvolvedores concluíram recentemente a primeira etapa da venda de tokens, na qual arrecadaram mais de US$ 1 milhão.

Eles agora passaram para a segunda etapa da venda de tokens, que também arrecadou mais de US$ 1,1 milhão. A segunda etapa está quase 50% concluída. Notavelmente, os compradores do primeiro estágio da venda de tokens viram o valor de seus tokens aumentar em 25%. O token está sendo vendido por 0,01875 USDT e os desenvolvedores irão aumentá-lo em 12% na próxima parte da venda.

Para iniciantes, a AltSignals é uma empresa líder em serviços financeiros que está se direcionando para a indústria de inteligência artificial em rápido crescimento. Já é uma empresa lucrativa com milhares de clientes ao redor do mundo.

A empresa fornece sinais de negociação diária em criptomoedas, forex e outros ativos financeiros. Esses sinais vêm da análise técnica tradicional. Agora, os desenvolvedores estão migrando para a IA, que eles acreditam ser uma abordagem melhor para as previsões.

Portanto, a venda de tokens ASI é uma parte importante dessa transição. Depois de concluída, a plataforma se tornará uma organização autônoma descentralizada (DAO), na qual os detentores votarão em questões-chave e receberão uma parte dos lucros.

Além disso, os detentores de tokens ASI terão mais recursos em seu ecossistema. Os detentores do nível Pro, com mais de 50.000 tokens, terão recursos como acesso completo à ferramenta Actualise AI, listas de observação ilimitadas e a capacidade de obter renda passiva a partir dos tokens. Você pode ler mais sobre a AltSignals neste whitepaper.

Então, AltSignals é uma boa compra? Investir em tokens de pré-venda é sempre arriscado, pois o setor ainda não é regulamentado. Portanto, você deve ter cuidado antes de comprar o token, pois o valor pode cair para zero. No entanto, também há uma probabilidade de que ele suba, como vimos com outros tokens como Pepe e Keke. Você pode comprar o token ASI aqui.