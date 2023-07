O lançamento do Chancer por meio de uma pré-venda foi recebido com entusiasmo pelos investidores. Em pouco mais de um mês desde o lançamento da pré-venda do Chancer, os investidores adquiriram mais de US$ 615.560 em tokens. O interesse no token CHANCER tem sido pelo menos esperado, dada a popularidade das apostas. No entanto, para o Chancer, a promessa está em dar às apostas uma nova perspectiva por meio da tecnologia blockchain. Isso levou os investidores a acumularem CHANCER antes que seu preço aumente nas próximas fases da pré-venda ou após sua listagem em exchanges.

Chancer dá as boas-vindas a uma nova era de apostas

O Chancer é um aplicativo preditivo baseado em blockchain peer-to-peer (P2P). A plataforma permite que os usuários criem mercados de apostas em qualquer evento e convidem outras pessoas para previsões.

Por exemplo, você prevê que o candidato X vai ganhar uma eleição e quer criar uma aposta nisso. Você cria um mercado de apostas P2P personalizado e convida um amigo para apostar no resultado. Da mesma forma, os investidores podem ingressar em mercados preditivos criados por outros.

Com a capacidade de criar mercados de apostas personalizados, o Chancer oferece aos investidores flexibilidade sobre o que eles podem apostar, ao contrário dos mercados preditivos tradicionais. Além disso, os investidores podem criar suas próprias probabilidades e regras para o mercado de apostas sem serem limitados pelas restrições das casas de apostas.

CHANCER é um bom investimento?

Pense em qualquer forma de apostas que ocorrem ao redor do mundo. A verdade é que as apostas são bastante populares e um dos setores de crescimento mais rápido. O mercado global de apostas esportivas, foi avaliado em US$ 81,03 bilhões em 2022. Espera-se que o valor suba para US$ 167,50 bilhões até 2030. Isso significa que um projeto como o Chancer, que oferece uma nova proposta de valor para o mundo das apostas, tem a chance de crescer e trazer grandes retornos para os investidores.

Mas o Chancer não foi projetado apenas para apostas. Na verdade, é um investimento que oferece aos investidores diferentes maneiras de ganhar. Apostas e ganhos em previsões precisas são algumas das formas pelas quais o CHANCER oferece valor. Ao permitir que os usuários apostem em quase qualquer coisa, o Chancer abre oportunidades para investidores que podem estar excluídos dos mercados de apostas tradicionais.

Usando a plataforma Chancer, os investidores também podem realizar o stake do token nativo para obter renda passiva ou gerar recompensas de market-making em seus mercados P2P. Existem oportunidades para compartilhar a plataforma e ganhar CHANCER por meio do recurso Share2Earn. A ampla variedade de casos de uso e o potencial de ganhos tornam o Chancer uma oportunidade de investimento viável.

O token CHANCER atingirá 0,1 BUSD até 2024?

O preço atual do CHANCER é de 0,01 BUSD na primeira fase da pré-venda. Espera-se que o preço suba nas pré-vendas subsequentes, com o próximo preço em 0,011 BUSD.

Para CHANCER atingir um valor de 0,1 BUSD, seu preço deve aumentar em 1.000% em relação ao preço atual. Esses aumentos de preço são testemunhados quando os tokens são listados nas exchanges. É quando a demanda dispara à medida que o token libera liquidez de um grupo mais amplo de investidores.

Do roteiro de projeto do Chancer, a listagem de tokens começará no terceiro trimestre de 2023, quando o token será lançado na Uniswap. Os investidores podem começar a testemunhar aumentos significativos de preços a partir de então, o que significa que o token tem uma chance de atingir 0,1 BUSD em 2024. No entanto, para previsões prudenciais, um BUSD de 0,1 pode ser ambicioso demais, pois o token precisa ser listado em mais exchanges para ver grandes aumentos em valor.

É o momento certo para comprar CHANCER?

O preço do CHANCER ainda é baixo, pois o token está em pré-venda. Quando o token terminar a pré-venda, o valor terá aumentado. Mais aumentos são esperados quando as listas de tokens estiverem nas principais exchanges. Comprar CHANCER agora pode ser a oportunidade certa para comprar o token a um valor baixo e ter acesso à plataforma de apostas P2P antecipadamente.