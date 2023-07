Quebras de preço da prata e novos testes antes dos dados de inflação dos EUA

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O preço da prata subiu nos últimos dias, à medida que os investidores reagem à queda do índice do dólar americano (DXY). O preço do metal precioso subiu para US$ 23,34, o nível mais alto desde 20 de junho. Ele aumentou mais de 5% em relação ao nível mais baixo de junho.

Inflação nos EUA e desaceleração da China

Os preços da prata se recuperaram nos últimos dias, à medida que os investidores avaliam as próximas ações do Federal Reserve e a recuperação da China. Dados publicados na sexta-feira mostraram que as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos Estados Unidos aumentaram 209 mil em junho, abaixo da estimativa média de 230 mil.

A taxa de desemprego caiu ligeiramente para 3,6% em junho, enquanto o crescimento salarial se manteve bastante estável. Com os números de empregos concluídos, os próximos dados importantes a serem observados serão os próximos dados de inflação ao consumidor dos EUA.

Economistas acreditam que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para 3,1% em junho, ante os 4,0% anteriores. A inflação dos Estados Unidos atingiu um pico de 9,4% em 2022. Espera-se que o núcleo da inflação, observado de perto, caia para 5,1%.

Autoridades do Federal Reserve esperam que o banco continue elevando as taxas de juros nas próximas reuniões. A expectativa é de que o banco suba 0,25% na reunião de julho. Essa visão foi confirmada por vários funcionários do Fed, como Loretta Mester, Mary Daly e Raphael Bostic.

O preço da prata também se recuperou com os investidores reagindo à desaceleração da economia chinesa. Dados publicados na segunda-feira mostraram que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para zero em junho. Isso é um sinal de que a economia do país não vai bem.

A China desempenha um papel importante em prata e outras commodities, pois é o maior comprador. Como tal, uma desaceleração da economia pode ter um impacto negativo sobre os preços no curto prazo.

Análise técnica do preço da prata

O gráfico diário mostra que o XAG/USD tem estado em uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Ele caiu mais de 10% em relação ao seu nível mais alto este ano, o que significa que mudou para uma zona de correção.

A prata caiu abaixo do lado inferior da ferramenta Andrews Pitchfork. Ele também testou novamente esse nível no que é conhecido como padrão de pausa e reteste. O preço da prata caiu abaixo das médias móveis de 50 e 25 dias e do nível de retração de 23,6%.

Portanto, a perspectiva dos preços da prata é de baixa, com o próximo nível de suporte a ser observado em $ 22,12, o ponto mais baixo em 23 de junho.