Análise do índice do dólar americano (DXY) antes dos números do CPI dos EUA

O preço do índice do dólar americano (DXY) continuou sua tendência de queda após os dados fracos das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Caiu para $ 101,40, o nível mais baixo desde 10 de maio. Ao todo, o dólar caiu mais de 3% desde o ponto mais alto de maio.

Dados de inflação ao consumidor dos EUA à frente

O índice do dólar americano caiu após os números moderados de empregos. Dados publicados pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) mostraram que a economia criou mais de 209 mil empregos em junho. A agência também rebaixou suas estimativas para os últimos dois meses.

As próximas notícias importantes sobre USD serão os próximos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA agendados para quarta-feira. Economistas esperam que os dados mostrem que o IPC caiu para 3,1% em junho. Se os analistas estiverem corretos, será o valor mais baixo desde março de 2021.

Espera-se que o núcleo da inflação se mova para 5,0% na comparação anual. Eles também esperam que tenha subido 0,3% em relação ao mês anterior. Este valor será significativamente maior do que a meta do Fed de 2,0%.

Ainda assim, os analistas esperam que os dados não tenham nenhuma mudança significativa na decisão do Fed. Em um comunicado esta semana, Loretta Mester, do Fed de Cleveland, disse que o Fed precisa aumentar as taxas nos próximos meses, já que a inflação continua muito alta. A mesma opinião foi repetida por outras autoridades do Fed, como Loretta Mester e Mary Daly. Em nota, um economista da Oxford Economics disse:

“Embora outro aumento de juros em julho aumente a probabilidade de uma recessão, os formuladores de políticas parecem dispostos a fazer uma troca. Sua abordagem dependente de dados significa que eles vão esperar para ter certeza absoluta de que a inflação está em um caminho firme e claro para 2% antes de considerar o afrouxamento da política.”

Portanto, há 90% de chance de o Fed aumentar as taxas de juros em 0,25% na próxima reunião.

Previsão do índice do dólar americano

Em meu último artigo sobre o dólar americano, observei que ele formou um padrão de triângulo descendente. Previ que o índice teria uma quebra de baixa, já que os vendedores visam o suporte principal em US$ 100,84. Essa visão foi precisa, pois o índice fez uma forte quebra de baixa.

O índice DXY ficou abaixo do suporte principal em US$ 101,91, o nível mais baixo em 22 de junho. Osciladores como o MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) moveram-se abaixo do nível de sobrevenda.

Portanto, embora a perspectiva geral seja de baixa, suspeito que o índice se recuperará à medida que os compradores tentarem testar novamente o ponto-chave de resistência em US$ 101,91. No longo prazo, no entanto, o índice provavelmente cairá abaixo de US$ 100.