DXY: índice do dólar americano forma triângulo descendente antes dos dados do NFP

O índice do dólar norte-americano tem oscilado de lado nos últimos dias, à medida que os investidores avaliam as próximas ações do Federal Reserve. O DXY estava sendo negociado a US$ 103,05, onde ficou parado antes dos próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFT). Este preço está cerca de 2,2% acima do nível mais baixo deste ano.

Reserva Federal sobe à frente

O índice do dólar americano moveu-se de lado em meio à convergência em curso entre o Fed e o Banco Central Europeu. Em junho, o BCE decidiu aumentar as taxas de juros em 0,25% em uma tentativa de combater a inflação elevada.

Também apontou para mais aumentos de tarifas neste ano, conforme escrevemos aqui. As ações do BCE são importantes para o índice do dólar, já que o euro tem o maior peso.

O Federal Reserve, por outro lado, fez uma pausa agressiva. Ele deixou as taxas inalteradas e deu a entender que continuará subindo nos próximos meses.

Os números econômicos mais recentes mostram que a economia americana está forte. Por exemplo, dados publicados nas últimas duas semanas mostraram que o início de moradias, alvarás de construção, vendas de novas casas e vendas de casas existentes aumentaram em maio.

Os preços das casas tiveram um bom desempenho este ano, ajudados pelos estoques mais baixos no país. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho continua apertado e a confiança do consumidor continua crescendo. Na quinta-feira, dados revelaram que a economia cresceu 2% no primeiro trimestre, melhor do que as estimativas anteriores.

As próximas notícias importantes sobre USD virá na sexta-feira, quando o Bureau of Labor Statistics (BLS) publica os dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP). Juntamente com a inflação, o relatório de empregos forma uma parte importante do papel de propósito duplo do Fed.

Economistas acreditam que a economia criou mais de 225 mil empregos em junho, depois de criar 339 mil no mês anterior. O relatório de empregos tem sido melhor do que as estimativas nos últimos meses. Eles esperam que a taxa de desemprego permaneça em 3,7%.

Um relatório melhor do que o esperado reforçará o caso de um Fed mais hawkish quando se reunir no final deste mês.

Previsão do índice do dólar americano

Gráfico DXY por TradingView

O índice DXY moveu-se lateralmente nos últimos meses. Nesse período, manteve-se acima do importante nível de suporte em US$ 100,84, o nível mais baixo deste ano. Também está consolidando nas médias móveis de 25 e 50 dias.

O índice do dólar formou um padrão de triângulo descendente, que geralmente é um sinal de baixa. Portanto, a perspectiva do índice do dólar americano é neutra com um viés de baixa. Se ocorrer uma quebra de baixa, o próximo nível a ser observado será de US$ 100,84.