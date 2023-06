Antevisão do BCE: 2 razões para comprar o euro independentemente da mensagem do BCE

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Europa está em uma situação difícil.

A guerra na Ucrânia levou a uma onda de sanções econômicas contra a Rússia e a um esforço econômico sem precedentes das economias europeias para apoiar a Ucrânia.

Além disso, a inflação está muito acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). Finalmente, a economia da área do euro entrou em recessão técnica.

Tudo isso, e um pouco mais, defende um euro mais baixo. Afinal, como uma moeda comum poderia dar certo?

Para todo o seu crédito, o euro se mantém extremamente bem em tal ambiente. Alguns argumentam – muito bem.

De fato, atualmente é negociado a 1,08 em relação ao dólar americano ou a 152 em relação ao iene japonês. Para muitos traders, a taxa de câmbio EUR/USD está abaixo da paridade.

Mas eu diria aqui que este é apenas o começo de uma maior força do euro por pelo menos duas razões. Primeiro, o diferencial da taxa de juros com o Fed diminuirá. Em segundo lugar, embora sob forte estresse, a economia da área do euro deve se beneficiar de uma recuperação robusta da pandemia e de uma perspectiva de investimento público muito melhor.

Diferencial de juros com os EUA encolhe

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) anunciou ontem que manteve a política monetária inalterada. Nenhuma caminhada – pela primeira vez em 15 meses.

Com certeza, a decisão foi acompanhada por uma coletiva de imprensa agressiva. Mais precisamente, o presidente do Fed, Jerome Powell, sugeriu o fato de que provavelmente mais aumentos serão necessários no futuro. Além disso, e talvez mais importante, não haverá cortes nas taxas em 2023.

Mas o mercado sabe que o Fed estava errado antes em relação à inflação. Então, por que deveríamos acreditar que agora o Fed acertou sua previsão?

Para mim, algo estranho aparece na forma como o mercado prevê aumentos futuros de juros. Por exemplo, para julho, há uma probabilidade de mais de 60% para o Fed subir.

Mas a inflação de maio saiu em 4% – bem abaixo da estimativa. No mês que vem, a taxa de inflação deve cair ainda mais, chegando até a casa dos 3,5%.

Então, por que o Fed aumentaria as taxas com, digamos, inflação de 3,5% quando parou em uma taxa de inflação de 4%?

Ao mesmo tempo, o BCE ainda tem espaço para aumentar as principais taxas de juros. Fará isso hoje e provavelmente permanecerá hawkish.

Assim, a divergência entre os dois bancos centrais deve ajudar o euro. E, se a taxa de câmbio EUR/USD for suportada em quedas, todos os outros cruzamentos do euro também serão.

A economia da zona euro está bem posicionada para um crescimento sólido

As mudanças geopolíticas e a pandemia da COVID-19 colocaram desafios para todas as economias. Na Europa, a guerra na Ucrânia colocou lenha na fogueira.

Mas os europeus fizeram bem o seu trabalho. Eles agiram muito mais rápido diante das novas ameaças e agora é hora de ver os resultados por meio de um crescimento econômico mais forte.

O mercado de trabalho se recuperou da pandemia e agora estamos vendo escassez de oferta de mão de obra. Assim, a pressão por aumentos salariais deverá continuar, pelo que o combate do banco central à inflação deverá ser mais demorado. Portanto, isso é otimista para a moeda comum.

Além disso, uma política fiscal ativa levou a uma perspectiva de investimento público muito melhor. Isso é algo que a Europa ficou para trás no passado.

Por último, a Europa deverá beneficiar de uma produtividade mais elevada resultante de um mercado de trabalho escasso e de salários mais elevados. Isso deve ser suficiente para manter um piso abaixo da moeda comum e fornecer um viés de alta no horizonte de médio e longo prazo.

