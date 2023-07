Previsão de preço do Ethereum: Wedge se forma antes dos dados de inflação dos EUA

O preço do Ethereum mudou de lado nas últimas semanas, com os traders avaliando o recente rali enquanto aguardam um catalisador. O ETH estava sendo negociado a US$ 1.880 na manhã de quarta-feira, onde tem variado nos últimos dias. Este preço está cerca de 5% abaixo do ponto mais alto deste ano.

Dados de inflação dos EUA à frente

Copy link to section

Ethereum e outras criptomoedas estão em fase de consolidação. O Bitcoin permaneceu ligeiramente acima de US$ 30.000 nos últimos dias. Essa consolidação ocorre principalmente porque não houve grandes novidades no setor.

As notícias criptográficas mais recentes era sobre as aplicações de ETF de empresas como Blackrock, Invesco e Ark Invest. Ao contrário das propostas anteriores, estas incorporam uma cláusula de vigilância, que ajudará a prevenir a manipulação do mercado.

Uma aplicação spot Bitcoin ETF bem-sucedida será boa para o Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo. Por um lado, os analistas acreditam que essas empresas também se candidatarão a um ETH ETF à vista.

O próximo catalisador importante que pode mover o Ethereum e outras criptomoedas são os próximos dados de inflação ao consumidor dos EUA. Como escrevi aqui , a maioria dos analistas acredita que a inflação americana diminuiu em junho.

Economistas consultados pela Reuters esperam que a inflação anual caia de 4,1% em maio para 3% em junho. Se estiverem corretas, será a menor inflação em meses. Isso também significa que a inflação está a caminho de atingir 2% nos próximos meses.

Embora o valor da inflação de quarta-feira seja importante, não terá grande impacto no Ethereum e em outras criptomoedas. Isso porque o número não impactará a próxima decisão do Fed. A maioria dos economistas espera que o Fed entregue um aumento de 0,25% em julho, uma vez que o núcleo da inflação ainda está acima da meta de 2%.

Previsão de preço do Ethereum

Copy link to section

Gráfico ETH por TradingView

O gráfico 4H mostra que o preço do ETH subiu nos últimos dias. Ele saltou da baixa da semana passada de US$ 1.825 para US$ 1.880. Está consolidando nas médias móveis exponenciais de 25 e 50 períodos.

O Ethereum permanece abaixo do importante nível de resistência em US$ 1.928 (máxima de 28 de maio). Mais recentemente, formou o que parece ser um padrão de cunha ascendente, que geralmente é um sinal de baixa. Além disso, a moeda criou um padrão de cabeça e ombros.

Portanto, há uma probabilidade de que o preço do Ethereum tenha uma quebra de baixa nos próximos dias. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de $ 1.800.