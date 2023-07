Delta Air Lines relata um recorde no 2º trimestre: ‘companhia aérea está fazendo um trabalho fabuloso’

A Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) atingiu uma alta do ano esta manhã, depois de relatar um segundo trimestre recorde.

Delta Air Lines estoca forte orientação

As ações estão subindo também porque a administração elevou sua orientação para o ano inteiro com base na demanda robusta de viagens.

A Delta agora prevê até US$ 7,0 de lucro por ação em US$ 3,0 bilhões em fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2023. No “ Squawk Box ” da CNBC, o CEO Ed Bastian disse:

O ímpeto continuou a crescer. Conseguimos uma pequena redução nos preços dos combustíveis. Nossa equipe fez um trabalho incrível, entregando as melhores receitas, os melhores lucros da história da nossa empresa.

Sua perspectiva para o trimestre atual também veio bem à frente das estimativas de Street. As ações das companhias aéreas ainda caíram cerca de 15% em relação à pré-pandemia.

Instantâneo dos ganhos do segundo trimestre da Delta Air Lines

Lucro líquido impresso em US$ 1,83 bilhão contra US$ 735 milhões há um ano

O lucro por ação também aumentou significativamente de US$ 1,15 para US$ 2,84

EPS ajustado impresso a US$ 2,68 por ação, de acordo com o comunicado à imprensa

A receita saltou 12,7% ano a ano, para US$ 15,58 bilhões

O consenso foi de US$ 2,40 por ação (ajustado) sobre receita de US$ 14,95 bilhões

A Delta Air Lines espera que os custos unitários sem combustível caiam entre 1,0% e 3,0% em seu terceiro trimestre financeiro. Segundo o chefe do Executivo:

No último Memorial Day, a companhia aérea teve mais de 800 cancelamentos durante o longo fim de semana. Neste fim de semana do feriado do Memorial Day, tivemos oito. Então, a companhia aérea está fazendo um trabalho fabuloso.

O que mais foi notável?

Outros números notáveis no relatório de ganhos incluem um aumento de 18% no tráfego e um aumento de 17,1% na capacidade.

O fator de carga melhorou 100 pontos base para 88% contra 87,2% esperados. O CEO Bastian acrescentou em sua entrevista à CNBC hoje:

Veremos alguma sazonalidade. Mas acho que os negócios internacionais vão continuar, a demanda corporativa vai começar a aumentar. Então, será um quarto trimestre forte.

Observe que a Delta Air Lines elevou suas perspectivas para o trimestre recente há apenas duas semanas, conforme relatado pela Invezz aqui. E hoje, relatou resultados que superaram até mesmo as orientações atualizadas.