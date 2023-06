Delta Air Lines eleva perspectiva de ‘sem sinais de queda’ na demanda

Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

A Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) está em foco hoje após elevar sua orientação para o atual trimestre financeiro.

Orientação de ganhos da Delta Air Lines para o segundo trimestre

A transportadora aérea agora prevê que seu lucro por ação ajustado caia entre US$ 2,25 e US$ 2,50 no segundo trimestre. Em entrevista à CNBC esta manhã, o CEO Ed Bastian disse:

A demanda está fora das cadeias. Acho que o segundo trimestre será o maior lucro do segundo trimestre da nossa história. Achamos que estamos em uma recuperação de vários anos. Não há sinais de desaceleração.

A Delta Air Lines está programada para divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre em 13 de julho. Ao escrever, suas ações subiram cerca de 35% em relação ao início do ano.

Delta Air Lines aumenta perspectiva de fluxo de caixa livre

A Delta Air Lines agora espera ganhar US$ 6,0 por ação (ajustado) este ano.

Na terça-feira, também elevou sua perspectiva para o fluxo de caixa livre para o ano inteiro de US$ 2,0 bilhões para US$ 3,0 bilhões. Segundo o chefe do Executivo:

Falamos sobre a mudança entre bens e serviços começando a retornar. Ainda estamos no meio deste turno. Acho que vai demorar vários anos antes de começar a se normalizar.

A empresa com sede em Atlanta quer gerar cerca de US$ 10 bilhões em fluxo de caixa livre até 2025. Ela retomou os dividendos trimestrais no início deste mês.

Existe alguma vantagem adicional nas ações da Delta Air Lines?

A Delta Air Lines também elevou sua perspectiva de receita por assento-milha disponível este ano para 18%, contra até 17% que havia planejado anteriormente.

As ações das companhias aéreas ainda caíram quase 30% em relação à pré-pandemia. Mas o CEO Bastian disse na terça-feira:

Nosso estoque era de $ 6 em 2009. Chegamos a $ 60 em 2019. Já fizemos isso antes. Faremos melhor desta vez pela força do balanço, qualidade da marca e investimentos que estamos fazendo no digital.

Ele também está otimista com as trocas por mais assentos premium. Espera-se que a receita premium represente 35% da receita total este ano.

