Previsão de preço do Litecoin à medida que o índice do dólar americano (DXY) cai abaixo de US$ 100

O preço do Litecoin subiu ligeiramente na sexta-feira, à medida que o clima no mercado de cripto melhorou e o índice do dólar americano (DXY) caiu abaixo de US$ 100 pela primeira vez desde 2022. O LTC estava sendo negociado a US$ 100, alguns pontos acima da mínima desta semana de US$ 91,75..

Índice do dólar americano cai

Litecoin e outras criptomoedas tiveram dois catalisadores importantes esta semana. Primeiro, os EUA publicaram dados fracos de inflação ao consumidor. Conforme escrevemos neste artigo , a inflação ao consumidor caiu para 3,0% em junho, o menor nível desde março de 2021.

Acredito que a inflação continuará caindo nos próximos meses e atingirá a meta do Fed de 2,0% ainda este ano. A implicação dessa tendência é que o Fed tem pouco espaço para mais altas. Espero que suba 0,25% este mês, seguido de uma pausa prolongada.

Gráfico de índice DXY por TradingView

O mercado financeiro também acredita nisso, com o índice de medo e ganância movendo-se para a zona de extrema ganância de 80. Ao mesmo tempo, o índice do dólar americano caiu abaixo do importante nível de suporte de US$ 100.

O dólar caiu à medida que os investidores antecipam um aumento da divergência entre o Fed e outros bancos centrais europeus. Um dólar mais fraco e um Federal Reserve menos agressivo geralmente são bons para criptomoedas como Litecoin e Bitcoin Cash.

As outras notícias importantes do Litecoin foi a vitória da Ripple Labs contra a Securities and Exchange Commission (SEC). Em sua decisão, a juíza disse que o XRP não era um título, mesmo quando ela decidiu que os executivos da Ripple Labs violaram a lei.

A implicação desse resultado é que mais investidores institucionais poderiam adotar as criptomoedas. Se isso acontecer, o Litecoin pode ser um grande beneficiário.

Olhando para frente. O Litecoin está se preparando para o próximo halving que reduzirá as recompensas em bloco. A maioria das criptomoedas tende a subir antes do halving.

Previsão de preço Litecoin

Gráfico LTC por TradingView

Voltando ao gráfico diário, vemos que o preço da criptomoeda LTC subiu ligeiramente nos últimos dias. Nesse período, a moeda testou novamente o importante nível de resistência em US$ 103,34, o nível mais alto em 18 de abril e 13 de fevereiro.

O Litecoin permanece acima das médias móveis exponenciais de 50 e 25 dias. Também parece estar em um processo de testar novamente a alta deste mês de $ 115,85. O Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se ligeiramente acima do ponto neutro em 50. Portanto, as perspectivas para a moeda LTC são otimistas, com o próximo nível a ser observado em $ 115,8.