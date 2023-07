Ark Invest liquida ações da Coinbase e compra ações da Robinhood e Meta

A Ark Invest, a empresa de gestão de investimentos administrada por Cathie Wood, vendeu algumas de suas participações na Coinbase quando o preço das ações se aproxima de uma alta de 52 semanas. A Ark Invest vendeu uma parte de suas participações em ações da Coinbase por milhões de dólares duas vezes nesta semana, depois de comprá-las durante o mercado de baixa. Em seguida, passou a comprar as ações da Robinhood e da Meta.

Registros de transações revelam que os fundos Ark Invest de Cathie Wood venderam 478.356 ações por um total de US$ 53 milhões em 14 de julho, quando a Coinbase (NASDAQ:COIN) atingiu uma nova alta anual de US$ 114,43. A US$ 114,43, o preço do COIN subiu 33% em relação à mínima anterior desta semana e 213% em relação à mínima anual.

Liquidação das ações da Coinbase de Cathie Wood

Os principais fundos de Cathie Wood ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) e ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) venderam 263.247 ações COIN, 93.227 ações COIN e 35.666 ações COIN, respectivamente.

Anteriormente, em 11 de julho, o ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) vendeu 160.887 ações da Coinbase (no valor de US$ 12 milhões), enquanto o ARK Innovation ETF (ARKK) vendeu 135.152 ações da Coinbase.

A recente liquidação da Coinbase pelos fundos de Cathie Wood seguiu a decisão no caso Ripple que fez com que a Coinbase e outras ações com foco em cripto aumentassem. No entanto, o preço das ações da COIN caiu para US$ 105,31 na sexta-feira.

Cathie Wood começou a comprar ações da Meta quando a Meta Platforms anunciou o lançamento do “Threads”, um site de rede social semelhante ao Twitter que, desde então, atraiu mais de 100 milhões de usuários.

Depois de descarregar parte de seu investimento na Coinbase, os fundos Ark Invest de Cathie Wood investiram na sexta-feira na Meta Platforms Inc. (NASDAQ:FB) e Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD) na sexta-feira.

O ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) adquiriu 111.843 ações da Robinhood, enquanto o ARK Innovation ETF (ARKK) comprou 69.793 ações da META. ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) também detém 12.559 ações META e 169.116 ações Robinhood.