O JPY vale 25% menos do que há dois anos – o que vem a seguir?

A segunda grande história no mercado FX nos últimos dois anos foi o declínio constante do iene japonês (JPY). Isso aconteceu porque o Banco do Japão era o único entre os principais bancos centrais – o único que não aumentou as taxas após a pandemia do COVID-19 e o aumento da inflação.

Como resultado, o iene perdeu terreno no painel FX. De acordo com um artigo recente do Financial Times, a taxa do iene segue a diferença entre as taxas de juros dos EUA e do Japão.

Como tal, não é surpresa que a taxa de câmbio USD/JPY tenha subido para 150 na última parte de 2022, após negociar abaixo de 110 apenas um ano depois. Movimentos de mercado semelhantes podem ser vistos em outros pares de moedas, como EUR/JPY ou GBP/JPY.

Em outras palavras, o diferencial da taxa de juros funciona em detrimento do JPY, e lutar contra a tendência tem sido custoso para os traders contrários.

Mas agora a grande questão é: o que acontece a seguir?

O Fed dos Estados Unidos já interrompeu os aumentos de juros. A inflação está caindo rapidamente. Se os EUA mudarem de rumo e cortarem a taxa de fundos no final do ano ou no início de 2024, a diferença nas taxas de juros EUA-Japão diminuirá rapidamente.

A taxa de câmbio USD/JPY também cairá?

USD/JPY para fazer uma nova alta acima de 152

Embora o recente declínio de 144 tenha sido bastante abrupto, os compradores provavelmente surgirão novamente. O quadro técnico favorece uma nova máxima acima de 152, enquanto o mercado se mantém acima da área de suporte de 132.

Um triângulo de alta quebrou no primeiro semestre do ano e, em seguida, o mercado se recuperou. Fornecendo o nível 132, o caminho de menor resistência é para o mercado fazer uma nova alta.

Em seu caminho mais alto, deve superar o nível de pivô de 144. Com esse movimento, mais compradores devem surgir e uma nova alta deve ocorrer rapidamente.

Os fundamentos também favorecem uma taxa de câmbio mais alta. A desvalorização do iene reflete os exportadores japoneses que perderam competitividade. A fraca demanda doméstica também não ajuda, e as ações do Banco do Japão provavelmente terão apenas um efeito temporário.

Em termos reais, o iene é o mais fraco em 50 anos. Os gastos das famílias são praticamente os mesmos de uma década atrás, sugerindo que a moeda fraca contribui para uma economia mais fraca.

O encolhimento da diferença da taxa de juros EUA-Japão pode não ser suficiente para derrubar a taxa de câmbio USD/JPY tão facilmente quanto subiu. Assim, resta o caminho de menor resistência no curto e médio prazo para que a taxa de câmbio avance para novas máximas.