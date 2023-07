O padrão cruzado da morte do preço das ações da Beazley aponta para mais problemas

O preço das ações da Beazley (LON: BEZ) teve um desempenho inferior ao do mercado este ano. As ações caíram mais de 15% este ano, enquanto empresas como Aviva e caíram mais de 7,25% e 10,25%. Todas essas ações ficaram atrás do índice FTSE 100.

Beazley vs Aviva, Jurídico e Geral, FTSE 100

Crescimento contínuo

A Beazley é uma empresa líder que fornece serviços de seguros no Reino Unido e em outros países. Fornece serviços como aviação, contingência, cibernética, assistência médica e responsabilidade de gestão internacional, entre outros.

A Beazley viu seu negócio crescer nos últimos anos. Seus prêmios brutos subscritos saltaram de mais de US$ 4,6 bilhões em 2021 para mais de US$ 5,26 bilhões. Os prêmios líquidos emitidos pela empresa saltaram para US$ 3,87 bilhões, enquanto a receita aumentou 4%, para US$ 3,46 bilhões. Seu lucro depois caiu de mais de $ 308 milhões para $ 160 milhões.

A declaração comercial mais recente revelou que seus prêmios brutos aumentaram 12%, para mais de US$ 1,37 bilhão. Os prêmios líquidos saltaram para 24%, para mais de US$ 1,06 bilhão, enquanto as taxas de prêmios nos negócios de renovação aumentaram 10%. Sua receita líquida de investimentos aumentou para US$ 104 milhões.

O crescimento da receita da Beazley foi impulsionado por riscos de propriedade, riscos digitais e cibernéticos. Esse crescimento foi compensado pela desaceleração do crescimento nas divisões de riscos especiais e riscos MAP.

A notícia mais recente da Beazley foi uma atualização da AM Best. Em comunicado, a empresa elevou a perspectiva do rating de crédito emissor de longo prazo (ICR) de estável para positiva. Também afirmou a classificação de crédito dos sindicatos Lloyd’s da empresa.

Os analistas estão otimistas sobre o preço das ações da Beazley. Na semana passada, analistas da Berenberg reiteraram sua perspectiva para 880p. Da mesma forma, analistas do JP Morgan, Morgan Stanley, Numis e Jefferies reiteraram suas opiniões otimistas.

Previsão do preço das ações da Beazley

Gráfico de Beazley por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações BEZ tem estado em tendência de baixa nos últimos meses. Ao todo, as ações caíram de um máximo de 680p para um mínimo de 560p. Também formou uma cruz mortal, que acontece quando as médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias (EMA).

Portanto, enquanto os analistas estão otimistas com a ação, o padrão cruzado da morte aponta para uma quebra nos próximos dias. A quebra será confirmada se o preço cair abaixo do suporte em 554p. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será em 504p (mínimo de 20 de março).