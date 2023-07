Benson é Repórter de Notícias da Invezz, lidando com notícias de última hora, entrevistas e análises de mercado. Ele… leia mais

Existem centenas de novos projetos em vários estágios de desenvolvimento. Dito isso, poucos oferecem plataformas disruptivas de mercado que possam alterar o cenário de uma indústria já estabelecida e próspera.

Chancer o faz – na forma de um aplicativo descentralizado ponto a ponto (P2P) definido para reformular completamente o mercado de apostas do mundo. Este é um mercado estimado para crescer por um CAGR de mais de 11% nos próximos sete anos ou mais.

Os ganhos de crescimento contínuo da criptomoeda aumentam

A criptomoeda estava em alta esta semana, evidentemente impulsionada pela vitória significativa do XRP no caso Ripple vs. SEC. Embora a euforia que bombeava os mercados tenha diminuído, a vitória da Ripple, embora parcial, galvanizou a indústria.

Em meio ao sentimento otimista, está a consciência dos investidores de que as possibilidades e oportunidades que podem surgir com mais clareza regulatória são imensas. Muitos têm se posicionado silenciosamente para o que ainda pode ser o maior ciclo de alta do mercado.

Além das habituais moedas de grande capitalização, uma série de pequenas capitalizações e projetos de pré-venda oferecem cenários de retorno atraentes. Chancer, que está em pré-venda e esgotando rapidamente, pode ser um desses projetos inovadores.

Mas o que faz com que este projeto se destaque entre os muitos que estão prestes a ser lançados à beira de um mercado em alta?

O que é Chancer?

Em poucas palavras, Chancer é uma plataforma de apostas baseada em blockchain cujo modelo proprietário pode impulsionar o próximo capítulo de crescimento para o setor de apostas e jogos de azar.

De acordo com o whitepaper, qualquer pessoa na plataforma tem a chance de jogar e vencer de acordo com suas próprias regras. Os usuários podem criar seus mercados de previsão a partir de qualquer evento com um resultado determinável, definir as probabilidades e jogar. Sem casas de apostas centrais e mais – você pode convidar familiares, amigos e qualquer outra pessoa na plataforma por meio de um recurso Share2Earn.

Portanto, não é apenas mais um projeto criptográfico que procura aproveitar a próxima onda de alta – mas um mercado preditivo projetado para ver retorno de valor aos usuários comuns. Esse ecossistema será alimentado por $CHANCER, um token de utilidade que também oferece outras oportunidades de renda passiva aos detentores.

$CHANCER está em pré-venda, e a primeira fase está quase esgotada. Confira aqui.

Abordagem exclusiva de Chancer é atraente para investidores

O Blockchain já está no centro de uma lista cada vez maior de aplicativos que estão mudando o mundo, e o Chancer está usando essa nova tecnologia para trazer uma abordagem verdadeiramente descentralizada ao mercado de apostas.

Conforme detalhado em seu whitepaper e destacado em todo seu roteiro, assumir o controle das maiores plataformas de apostas e jogos de azar do mundo e fornecê-lo a usuários individuais é o objetivo declarado de Chancer. As estatísticas mostram que mais e mais pessoas estão achando os sistemas descentralizados mais lucrativos para metas de investimento. O modelo de apostas P2P de Chancer provavelmente não será diferente.

Também notável é que a plataforma não foi concebida para ser mais um provedor do mercado de jogos de azar, mas um ecossistema social onde os usuários compartilham e obtêm mais valor do que apenas fazer apostas em eventos. Os investidores também podem ser encorajados pelo fato de que as oportunidades de renda passiva vêm com um recurso de staking que oferece recompensas na moeda nativa $CHANCER.

Pré-venda de $CHANCER e principais datas do roteiro

O $CHANCER está se apresentando como um projeto de investimento para 2023? Parece provável, como evidenciado pelo enorme interesse em seu marco mais importante até o momento – a pré-venda que poderia atingir $1 milhão nos próximos dias. O projeto já arrecadou mais de $788.000 até agora e tem como meta $15 milhões.

O preço de pré-venda de $CHANCER é de $0,01 hoje. Ele aumentará para US$ 0,011 no próximo estágio e continuará a aumentar durante a venda de tokens. Atualmente, as opções de compra incluem ETH, BNB, USDT e BUSD.

Assim que a pré-venda do Chancer terminar, o token nativo começará a ser negociado em exchanges de criptomoedas. O roteiro sugere que o $CHANCER será lançado no terceiro trimestre de 2023, começando com uma listagem na plataforma DEX líder Uniswap e pelo menos duas outras grandes exchanges de criptomoedas.

O desenvolvimento do produto continuará no quarto trimestre de 2023 com o aplicativo Chancer estreando seus recursos de criação de mercado, apostas virtuais e transmissão ao vivo. O lançamento da rede principal está previsto para o primeiro trimestre de 2024.

Que fatores podem ajudar o preço de $CHANCER no futuro?

Embora possa parecer absurdo dizer que Chancer poderia fazer 5x ou 10x no curto e médio prazo, o resultado não é uma impossibilidade. Muitas joias criptográficas explodiram em valor ao longo dos anos e a abordagem única de Chancer para um mercado de previsões que espera um crescimento constante pode ajudá-lo a espelhar ou até superar isso.

Adicione a essa mistura a perspectiva atual sobre cripto, onde o foco principal e a adoção devem disparar, com ventos favoráveis de empresas como BlackRock e Fidelity com possíveis aprovações de um ETF de Bitcoin. Muitos países e jurisdições, incluindo a União Europeia via MiCA, estão preparando o terreno para uma regulamentação adequada.

Seguindo sua abordagem única para apostas e o crescimento esperado da cripto, Chancer pode se tornar um dos maiores projetos baseados em blockchain a surgir em 2023. Os riscos, como em todos os investimentos, existem – especialmente se a plataforma não cumprir seu modelo. No entanto, o potencial de recompensa pode ser muito mais atraente.

Saiba mais sobre $CHANCER hoje visitando Chancher.com.