Bitcoin ficando atrás do ouro apesar do enfraquecimento do dólar: uma análise de Bitcoin, ouro e USD

O dólar continua a ser martelado.

Depois de dominar praticamente todas as moedas durante a pandemia de COVID, o índice DXY, que mede a força do dólar em relação a uma cesta das principais moedas, atingiu uma alta de vinte anos no quarto trimestre do ano passado. Desde então, porém, perdeu 12,5% de seu valor.

A queda ocorre quando a inflação continua a esfriar, com os dados mais recentes do IPC colocando a inflação ano a ano em 3%. Embora o núcleo da inflação permaneça um pouco mais rígido, o mercado ainda assim aposta que um dos ciclos de aumento mais rápido da história recente está finalmente chegando ao fim.

Por que o dólar teve um desempenho tão bom durante a pandemia? O dólar se fortalece em tempos de incerteza porque as correlações vão para um em uma crise, enquanto há uma fuga para a segurança à medida que os investidores recuam na curva de risco. E não há ativo mais seguro do que a moeda de reserva global, então o dólar ganha força em períodos tão turbulentos. No próximo gráfico, tracei o desempenho do dólar entre 1972 e 2022, com destaque para os períodos de recessão, demonstrando seu forte desempenho durante tais retrocessos.

Embora os últimos dois anos não se quantifiquem como uma recessão, o clima turbulento que surgiu da inflação desenfreada e das altas taxas de juros (para não mencionar uma pandemia global única em uma geração e todas as consequências econômicas sob medida que isso implicou) causou incerteza em massa. Isso, por sua vez, aumentou a atratividade do dólar.

Além disso, o ritmo mais rápido das taxas de juros nos EUA em comparação com muitas nações em todo o mundo incentivou o fluxo de capital para o dólar. Mas com a inflação esfriando e o mercado apostando que o ciclo de alta dos juros está chegando ao fim, o clima mudou – e o dólar recuou como resultado.

Como outros ativos são afetados pelo dólar?

Tudo isso é relativamente simples, mas o que isso significa para outros ativos?

Bem, como mencionado acima, o dólar é a moeda de reserva global, o que significa que também é a força vital do sistema financeiro global. Dessa forma, os efeitos são generalizados. Se olharmos para o exemplo clássico do ouro, uma queda do dólar significa que são necessários mais dólares para comprar a mesma quantidade de ouro (e vice-versa). Portanto, tendemos a ver o ouro subir quando o dólar cai, mesmo que não tenha nada a ver com o próprio ouro.

No gráfico a seguir, tracei a correlação entre o índice do dólar e o ouro no último ano, que mostra uma forte relação negativa na faixa de -0,8 a -0,9 durante grande parte do período (embora com um enfraquecimento recente).

Vamos agora olhar para o Bitcoin, o aspirante a melhor amigo do ouro. Abaixo, adicionei a relação do Bitcoin com o índice do dólar no gráfico anterior. Vemos um padrão semelhante, mas é mais propenso a surtos de volatilidade e quebras periódicas no relacionamento. Com o Bitcoin como um ativo muito mais volátil do que o ouro, e dados os inúmeros escândalos específicos de cripto (Terra, Celsius, FTX etc) do ano passado, isso não é surpreendente.

Em geral, embora a relação possa não ser tão simbiótica quanto para o ouro, é justo dizer que houve uma correlação negativa entre o Bitcoin e o dólar no ano passado. Além disso, o padrão seguiu a correlação do ouro.

Até esta semana, é isso. No final do gráfico anterior, o ouro e a relação do Bitcoin com o ouro moveram-se em direções opostas. Ampliei este período de tempo abaixo para mostrá-lo com mais detalhes:

Por que o Bitcoin está vendendo em meio à fraqueza do dólar?

Isso nos leva a uma descoberta interessante: por que o Bitcoin não está sendo impulsionado por esse dólar mais fraco? O ouro subiu 2,4% na última semana, aproveitando a queda do dólar. Por outro lado, o Bitcoin caiu um pouco, o que vai contra a tendência.

Na verdade, não sei ao certo por que a atividade de compra foi moderada. Talvez os compradores tenham feito sua parte após a decisão do XRP na semana passada e estejam hesitantes em aumentar ainda mais enquanto o mercado se estabiliza. Mas essa é uma teoria instável, na melhor das hipóteses.

Mesmo olhando para os mineradores no próximo gráfico, podemos ver que eles estão descarregando Bitcoin em vez de comprar, o que eles vêm fazendo desde o início do mês. Parece que, por alguma razão, não há tantos compradores na última semana em comparação com o normal, e a pressão de venda não foi absorvida por um dólar em queda.

Para ser claro, isso está longe de ser alarmante e uma ocorrência totalmente benigna. Meu pressentimento é que este é simplesmente um atraso de verão, que também tendeu a ver a atividade comercial mais baixa nos mercados de Bitcoin no passado.

De qualquer maneira, é um pequeno boato interessante. A relação entre ouro, Bitcoin e dólar é sempre fascinante de acompanhar, pois incorpora tanto macro e tantas variáveis intrigantes, por isso vale a pena ficar de olho. Se a tendência continuar a se desviar, uma análise mais profunda pode ser necessária. Mas, por enquanto, parece normal supor que sejam apenas compradores tirando umas férias de verão e uma pequena anormalidade.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.