J&J eleva perspectiva para o ano: ‘estamos em uma posição muito forte’

A Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) abriu com alta de 5,0% na quinta-feira, após divulgar resultados superiores ao do mercado no segundo trimestre fiscal.

J&J estoca em perspectiva forte

Os investidores também estão aplaudindo a orientação elevada. A J&J agora prevê que seu lucro por ação ajustado fique entre US$ 10,70 e US$ 10,80 este ano.

O gigante da saúde também elevou sua perspectiva de vendas operacionais para pouco mais de US$ 100 bilhões. No “ Squawk Box ” da CNBC, o CFO Joseph Wolk disse hoje:

As coisas parecem muito boas. Tivemos muitos bons dados clínicos e regulatórios que se solidificarão nos próximos anos na segunda metade desta década. Então, estamos em uma posição muito forte quando vemos o H2.

Os especialistas previam US$ 10,65 por ação dos ganhos ajustados para o ano inteiro. Ao escrever, caíram 8,0% em relação à alta do ano.

Instantâneo dos ganhos do segundo trimestre da J&J

O lucro líquido foi de US$ 5,14 bilhões, contra US$ 4,81 bilhões do ano anterior

O lucro por ação também aumentou significativamente de US$ 1,80 para US$ 1,96

O LPA ajustado chegou a $ 2,80 de acordo com o comunicado de imprensa de ganhos

As vendas aumentaram 6,3% em relação ao ano anterior, para US$ 25,53 bilhões

O consenso do FactSet foi de US$ 2,62 por ação sobre US$ 24,63 bilhões em receita

A Johnson & Johnson disse que seu negócio de MedTech registrou um crescimento anualizado de 14,7% no segundo trimestre. O CFO Wolk acrescentou:

O aumento do guia é realmente de cerca de 28 centavos quando você considera 18 centavos para dois itens estratégicos distintos, um a participação não controladora na Kenvue e, em seguida, fizemos um investimento para garantir nosso futuro para malignidades de células B.

Kenvue superou estimativas de rua

Também na quinta-feira, Kenvue – sua divisão de saúde do consumidor recentemente separada também relatou resultados melhores do que o esperado para o primeiro trimestre desde o IPO em maio. De acordo com o CFO Wolk:

Tivemos o IPO bem-sucedido em maio. Esta manhã, anunciamos nossa intenção em relação ao próximo passo com essa separação.

A Johnson & Johnson agora planeja dividir as ações da Kenvue por meio de uma oferta de troca.

No início deste mês, Jim Cramer recomendou que os investidores fossem cautelosos ao investir em ações da J&J. Em contraste, Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso”.

As preocupações com o talco continuam

A notícia chega apenas um dia depois que um júri ordenou que a Johnson & Johnson pagasse US$ 18,8 milhões a um jovem que supostamente desenvolveu câncer por causa de seus produtos de talco.

No início deste ano, a multinacional anunciou um acordo de US$ 8,9 bilhões para encerrar milhares de ações judiciais relacionadas a seus produtos de talco, embora continue a recusar que seus produtos sejam prejudiciais à saúde.

Também nesta semana, a Johnson & Johnson juntou-se a colegas, incluindo a Merck, e processou o governo Biden por permitir que o Medicare tivesse o poder de ditar os preços dos medicamentos, como Invezz relatou aqui.