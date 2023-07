Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

SSE PLC (LON: SSE) encerrou marginalmente em baixa na quinta-feira, embora tenha reiterado a orientação para o ano inteiro.

SSE diz que clima pesou em sua produção

Os acionistas estavam um pouco preocupados com a fraqueza em sua atualização de negociação do primeiro trimestre, que a gigante britânica de energia disse estar relacionada às condições climáticas.

A SSE gerou 1.625 gigawatts-hora de eletricidade renovável no primeiro trimestre. A produção de energia térmica também caiu para 3.714 GWh. No mesmo trimestre do ano passado, sua produção de eletricidade renovável e térmica foi de 2.129 GWh e 3.809 gigawatts-hora, respectivamente.

No lado positivo, porém, a SSE disse que teve um início de segundo trimestre normal, já que o tempo voltou ao normal. A empresa listada em Londres também observou que os meses mais significativos para seu desempenho financeiro ainda estão por vir.

Em comparação com a alta do ano, as ações da SSE estão atualmente em queda de 5,0%.

SSE deixou sua orientação para o ano inteiro inalterada

No entanto, a SSE continua obtendo pelo menos 150 pence (US$ 1,94) de lucro ajustado por ação em seu atual exercício financeiro, contra 166 pence por ação no ano fiscal de 2023.

Observe que o gerador de energia e operador de rede está comprometido em investir cerca de £ 18 bilhões em infraestrutura renovável até 2027. De acordo com os analistas do Goldman Sachs:

Vemos preços de energia mais altos e lucros de geração térmica aumentando o fluxo de caixa. À medida que o pipeline se desenvolve, esperamos que o SSE libere mais valor, aumentando a jornada de crescimento à frente.

O Goldman Sachs é construtivo sobre as ações da SSE e vê uma alta no estoque de energia para £ 24,31 – cerca de um prêmio de 35% em seu preço atual.

