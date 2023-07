American Express diz que não viu sinais de estresse de crédito no segundo trimestre

A American Express Company (NYSE: AXP) diz que a demanda contínua por viagens e entretenimento levou os gastos a um recorde no segundo trimestre. Suas ações ainda caíram cerca de 5,0% esta manhã.

Por que as ações da American Express caíram hoje?

Copy link to section

Apesar de atingir um recorde histórico, o crescimento dos gastos, no entanto, desacelerou em relação ao trimestre anterior.

A ação está respondendo também a US$ 15,05 bilhões em receitas líquidas de despesas com juros, que ficaram aquém das estimativas de Street. Ainda assim, Betsy Graseck – uma analista do Morgan Stanley continua otimista com a AMEX.

Nossa principal escolha nesse espaço é o American Express, que esperamos continuar se beneficiando de um boom contínuo de viagens e entretenimento.

Para o ano fiscal completo, a American Express continua a ter um crescimento de até 17% na receita de $ 11 por ação para $ 11,40 por ação de ganhos, conforme o comunicado à imprensa.

Figuras notáveis no relatório de ganhos do segundo trimestre da AMEX

Copy link to section

Ganhou US$ 2,17 bilhões contra US$ 1,96 bilhão do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 2,57 para US$ 2,89

O consenso do FactSet foi de US$ 2,81 de lucro por ação

O volume de redes saltou 8,0% em relação ao ano anterior, para US$ 427 bilhões

As provisões para perdas de crédito ficaram em US$ 1,20 bilhão

Vale a pena investir em AXP?

Copy link to section

A American Express também revelou hoje que 70% das novas contas no segundo trimestre foram de suas ofertas premium. Mais importante ainda, o CFO Jeffrey Campbell disse que as taxas de inadimplência permanecem inalteradas em relação ao trimestre anterior e que os sinais de estresse de crédito também não eram evidentes.

Graseck, do Morgan Stanley, vê uma alta no AMEX para US$ 188, o que sugere um ganho de mais de 10% a partir daqui. As ações já acumulam alta de quase 15% em relação ao início do ano.

Na sexta-feira, o emissor do cartão também anunciou uma extensão de 10 anos em sua parceria com a Hilton Worldwide.