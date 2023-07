O preço das ações da Blackstone forma uma cruz de ouro: atualização de classificação, 10% de alta

A recuperação do preço das ações da Blackstone (NYSE: BX) ganhou força depois que a empresa publicou fortes resultados financeiros. As ações subiram para US$ 108 na quinta-feira, o nível mais alto desde novembro do ano passado. Ele subiu mais de 51% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Ativos atingem US$ 1 trilhão

Blackstone teve um forte desempenho na última década. Por um lado, o total de ativos sob gestão (AUM) da empresa ficou em mais de US$ 88 bilhões em 2008. Eles agora atingiram um recorde de mais de US$ 1 trilhão.

https://www.youtube.com/watch?v=WzB7e47jC4s

Como resultado, sua receita cresceu nos últimos meses. A receita total aumentou de US$ 6,5 bilhões em 2013 para mais de US$ 8 bilhões. Seu melhor ano foi em 2021, quando sua receita disparou para mais de US$ 21 bilhões.

Blackstone publicou resultados financeiros mistos na quinta-feira. Sua receita foi de mais de US$ 2,35 bilhões, cerca de 43,4% menor do que no mesmo período do ano passado. O valor da receita foi cerca de $ 51,66 milhões menor do que as estimativas.

As entradas totais da Blackstone saltaram US$ 30 bilhões no segundo trimestre e mais de US$ 158 bilhões nos últimos 12 meses. Este crescimento foi impulsionado pelo seu negócio de crédito privado. Ela agora tem quase US$ 200 bilhões em pó seco.

Blackstone está em uma posição forte daqui para frente. Por um lado, a empresa agora tem mais de US $ 200 bilhões em pó seco que começará a implantar à medida que as condições do mercado melhorarem. Além disso, há sinais de que os acordos corporativos estão voltando à medida que a inflação cai.

Para a Blackstone, o maior catalisador são seus crescentes ativos totais, já que a empresa ganha a maior parte de seu dinheiro com taxas. E essas taxas geralmente estão vinculadas ao total de ativos. Mais importante ainda, a empresa está expandindo seus negócios em seguros de baixa volatilidade e crédito privado. Em um comunicado, Jon Gray, da empresa, disse :

“No canal de seguros de US$ 40 trilhões, administramos US$ 174 bilhões hoje. As entradas desse canal foram superiores a US$ 7 bilhões no segundo trimestre, com mais de US$ 4 bilhões de nossos quatro maiores clientes.”

Previsão do preço das ações da Blackstone

O preço das ações da Blackstone tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos meses. A ação moveu-se acima do nível psicológico chave em US$ 100,21 (alta de fevereiro). Mais importante ainda, as ações formaram uma cruz de ouro, quando as médias móveis de 50 e 200 dias (MA) fazem um cruzamento de alta.

Portanto, as ações provavelmente continuarão subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto-chave de resistência em US$ 118,25 (máxima de 3 de junho de 2022). Este preço é cerca de 10% superior ao preço atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.