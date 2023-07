Binance se junta a exchanges cripto listando o token WLD recém-lançado

A Binance está entre as principais exchanges de criptomoedas a revelar que listaria o recém-lançado Worldcoin (WLD). A plataforma de negociação dominante por volume confirmou que o token começaria a ser negociado hoje às 9h UTC.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, lançou oficialmente o Worldcoin para ajudar a separar os humanos da inteligência artificial, um enorme desafio no mundo de hoje (leia mais aqui). Enquanto isso, os indivíduos que adquirirem um World ID exclusivo receberão a moeda WLD nativa, que podem depositar em suas contas da Binance.

A exchange habilitou a funcionalidade de depósito na segunda-feira (24 de julho). Além disso, a Binance oferecerá suporte à negociação alavancada de tokens WLD por meio de seu recurso de margem.

Principais trocas listam tokens WLD recém-lançados

O WLD da WorldCoin estreou na ByBit cerca de duas horas (negociado a US$ 0,3) antes da empresa de CZ anunciar sua listagem. No entanto, o otimismo aprimorado durante o lançamento do token fez com que a altcoin subisse para US$ 2,79 quinze minutos depois de entrar no ar.

Os dados da CoinGecko mostram que o WLD possui um suprimento total de 10 bilhões de tokens e um limite totalmente diluído de US$ 25,6 bilhões (de acordo com os preços do momento desta publicação). Os criadores emitiram o alt sobre Otimismo e Ethereum.

Além disso, a OKX iniciou os depósitos WLD e as negociações começarão em breve. A empresa comercial começará a negociar à vista assim que a WorldCoin atender aos seus requisitos de liquidez. Outras trocas que negociam os tokens são Gate.io e Huobi. Esta altcoin AI permanece pronta para comícios impressionantes.