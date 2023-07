Preços de Zilliqa, Tezos, XDC Network e BCH estáveis enquanto o sono do BTC continua

Os preços das criptomoedas permaneceram em modo de consolidação durante o fim de semana, à medida que o volume caiu. O Bitcoin estava oscilando no importante nível de US$ 30.000, enquanto o Ethereum se mantinha forte em US$ 1.800. Como resultado, o índice de medo e ganância permaneceu estável em 50, enquanto o valor de mercado total caiu para ~$ 1,19 trilhão.

Rede XDC, BCH, ascensão Theta

Algumas altcoins subiram na manhã de segunda-feira. O token da XDC Network aumentou 6%, continuando a tendência de alta iniciada na semana passada. Da mesma forma, Bitcoin Cash, Theta Network, Tezos, Casper e Zilliqa aumentaram cerca de 1% em um ambiente de baixo volume.

Alguns dos maiores vencedores da semana passada estavam no vermelho na segunda-feira. O preço do Synthetix caiu mais de 6% à medida que o entusiasmo com o lançamento da Infinex e sua parceria com a Chainlink diminuíam. Os tokens Compound, Maker, Sui e Injective recuaram mais de 5%.

Haverá três catalisadores importantes para o Bitcoin e outras criptomoedas esta semana. Primeiro, como escrevemos aqui , o Federal Reserve publicará sua decisão na quarta-feira. Nele, os analistas esperam que o banco decida subir as taxas em 0,25% e empurrá-las para o nível mais alto em mais de duas décadas.

Ao mesmo tempo, o banco deve sinalizar que fará uma longa pausa, já que a inflação está caindo enquanto a economia está desacelerando. Os dados mais recentes mostraram que o índice de preços ao consumidor (CPI) do país caiu para 3,0% em junho.

O Fed é uma entidade importante cujas ações afetam todos os ativos, incluindo ativos digitais. Como tal, há uma probabilidade de que o preço do Bitcoin suba se o Fed passar de hawkish para um pouco dovish.

Ganhos corporativos e expiração de opções

Em segundo lugar, os preços das criptomoedas reagirão à temporada de ganhos em andamento. Mais de 150 empresas, incluindo empresas conhecidas como Google e Microsoft, publicarão seus resultados trimestrais. Se esses resultados e suas orientações forem fortes, isso significa que índices como Nasdaq 100 e S&P 500 irão saltar. Historicamente, as criptomoedas tiveram algumas correlações com esses ativos.

Finalmente, há um vencimento de opções importantes chegando na sexta-feira. As opções dão aos investidores o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um determinado preço e momento. Os dados compilados pela CoinGlass mostram que agora existem mais de 218.076 chamadas de Bitcoin em comparação com 101.849 opções de venda. A maior parte desse interesse aberto está em Deibit, CME, OKX e Binance.

O preço de exercício está entre US$ 31.000 e US$ 32.000, o que significa que o Bitcoin pode subir gradualmente antes do vencimento. Ethereum tem mais de 2,19 milhões de chamadas e 758 mil opções de venda. Na maioria dos períodos, os preços das criptomoedas tendem a sofrer alguma volatilidade antes do vencimento das opções.