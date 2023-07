Vitalik Buterin, da Ethereum, identifica “problemas importantes” com a Worldcoin

Charles é repórter da Invezz. Ele é formado em engenharia mecatrônica, mas ficou intrigado com o fascinante mundo das… leia mais

O mercado cripto acordou com algumas notícias muito positivas na manhã de segunda-feira, após o anúncio oficial da Worldcoin de que havia lançado seu token nativo WLD. O token decolou e registrou um aumento de preço de 70% minutos após seu lançamento e várias exchanges já se alinharam para listar o token.

Embora o token WLD tenha criado algumas oportunidades comerciais interessantes, a maioria das principais criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP), permaneceram no vermelho. O BTC caiu 2,32%, o Ethereum caiu 1,25% e o XRP caiu 5,71%, apesar do impacto positivo da vitória contra a SEC dos EUA.

O que é Worldcoin e como funciona?

A Worldcoin foi fundada por Sam Altman, CEO da OpenAI. Ele foi projetado para fornecer um “passaporte digital” que permite aos proprietários demonstrar que são humanos e não um robô. Ele usa Orbs, dispositivos que escaneiam o globo ocular de uma pessoa para gerar um ID Mundial, para conseguir isso.

No entanto, o fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, alertou que há riscos significativos na corrida para desenvolver um passaporte digital desse tipo, mas acrescentou que um sistema de prova de personalidade eficiente e confiável, como o Worldcoin, “parece muito valioso”.

Quais problemas Buterin tem com o design da Worldcoin?

O cofundador da Ethereum está preocupado com a privacidade e o escaneamento da íris. Buterin teme que isso possa reunir muito mais informações do que inicialmente parece, como sexo, etnia e até condições médicas específicas de uma pessoa.

O argumento da acessibilidade e a probabilidade de que todos que desejam um ID mundial possam obtê-lo, talvez o mais pragmático de Buterin.

De acordo com os dados mais recentes da Worldcoin, 1.500 Orbs serão disponibilizados em 35 cidades ao redor do mundo ao longo do ano, ajudando a aumentar o total de registros semanais de 40.000 para 200.000. Ele projeta que dois milhões de pessoas já se registraram para um World ID.

Buterin afirmou que as inscrições podem atingir rapidamente um platô, pois “existem apenas algumas centenas de Orbs, em comparação com bilhões de smartphones”. Ele observa que “seria desafiador criar um mundo onde um Orb esteja a cinco quilômetros de cada pessoa, mesmo com manufatura distribuída em uma escala muito maior”.

Buterin acha que se os Orbs se espalharem amplamente, os problemas não parariam por aí, pois não há nada que possa impedir um governo de proibir os Orbs ou de usar essa tecnologia para obrigar seu povo.

No entanto, Buterin enfatizou que, embora a construção de um sistema robusto de prova de personalidade não seja fácil nem rápido, ele acredita que um mundo sem prova de personalidade também apresenta perigos.

