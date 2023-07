Bitcoin e Ether divergem em meio a tempestade regulatória e mercado pós-fusão

Agora, dez meses após a fusão em setembro, o Ethereum se apresenta como um estudo de caso muito interessante. Sua composição se transformou completamente ao mudar de um consenso de prova de trabalho para prova de participação. Recentemente, podemos estar vendo sinais de que essa mudança está afetando a forma como o Ether é negociado no mercado, bem como alguns outros fatores nos quais nos aprofundaremos.

Em primeiro lugar, a correlação do Ether com o Bitcoin caiu para o nível mais baixo desde 2021, sem incluir o breve mergulho em setembro, quando o Merge foi lançado. Embora a correlação ainda permaneça extremamente alta em 0,72 (usando a métrica de Pearson de 60 dias), a tendência de queda nos últimos meses é notável.

Claro, esse período de tempo coincide com um aumento na repressão regulatória agressiva nos EUA, que é a provável causa dessa queda na correlação. O Bitcoin parece estar conquistando seu próprio nicho no cenário regulatório cripto, talvez não tão impactado pela postura hostil dos legisladores dos EUA quanto o Ether.

Nós meio que obtivemos essa informação da SEC de que, na verdade, tudo além do Bitcoin é um título. E nós meio que dissemos a nós mesmos, bem, esse não é o nosso entendimento da lei CEO da Coinbase, Brian Armstrong

Na verdade, isso nos leva ao cerne do que o Bitcoin e o Ethereum se esforçam para alcançar – e o que o mercado acredita que eles fazem ou farão no futuro. Para o Bitcoin, sua grande visão é reivindicar o título de uma reserva respeitável de valor, um ativo monetário fora do controle de governos e instituições centralizadas. Ou “ouro digital”, como diz o apelido popular.

Para atingir esse objetivo, fez compensações. Segurança e descentralização são fundamentais, mas isso vem com a desvantagem de não ser tão adaptável ou talvez tão complexo quanto outros blockchains. O que para o objetivo do Bitcoin, não é um problema. O Ethereum, por outro lado, mudou para proof-of-stake e se afastou ainda mais do Bitcoin porque nunca será (ou não quer ser) nada parecido com o ouro digital. Tem objetivos diferentes.

O objetivo da Ethereum é ser a camada base de uma economia descentralizada. Pessoalmente, grande parte desse objetivo para mim é a tokenização de ativos. Atualmente, Ethereum – e DeFi em geral – não são úteis para a maioria das tarefas do mundo real. Se ou quando os ativos se tornarem tokenizados e negociáveis na cadeia, isso mudará. No entanto, isso requer regulamentação para abri-lo às massas e facilitar esse movimento na cadeia.

O Bitcoin difere aqui porque não depende tanto da regulamentação para atingir seu objetivo. De forma indireta, isso também pode estar contribuindo para a queda na correlação nos últimos meses, à medida que a SEC aperta seu controle sobre o setor.

Além disso, podemos ver no gráfico a seguir que não apenas a correlação caiu, mas o Ether teve um desempenho inferior ao do Bitcoin desde que a fusão foi lançada.

Isso é notável porque, desde a fusão em setembro, os preços das criptomoedas dispararam. Nos ciclos anteriores, após um salto inicial do Bitcoin, as altcoins tendem a imprimir mais ganhos do que o Bitcoin quando o mercado está bombeando. Talvez se o rali se mantiver, isso acontecerá novamente, mas os preços estão em alta há oito meses, enquanto o ETH/BTC está caindo.

Isso provavelmente diz mais sobre o Bitcoin conquistando seu próprio nicho, conforme discutido anteriormente, do que sobre o Ether especificamente. Se avaliarmos o domínio do Bitcoin (a proporção do valor de mercado do Bitcoin em relação ao setor de criptomoedas), vemos que ele tem aumentado continuamente desde o mesmo período, de cerca de 40% na época da fusão para mais de 50% hoje.

À medida que o mercado criptográfico continua a amadurecer, podemos ver a correlação do Ether com o Bitcoin continuar a cair. Hoje, grande parte do mercado é pura especulação, ajudando a manter esses ativos amarrados, como acontece com todas as criptomoedas – na maioria das vezes, pode-se descrever a ação do preço da maioria das altcoins como apostas alavancadas no Bitcoin.

No entanto, com o Bitcoin se esforçando para se tornar um ativo monetário e o Ether uma camada tecnológica construída para facilitar um futuro de disrupção impulsionada por contratos inteligentes, se esses dois ativos avançarem para atingir seus objetivos, uma dissociação será natural no futuro.

Porque além de estarem domiciliados em algo chamado blockchain, Bitcoin e Ether realmente não têm muito em comum. E desde a fusão, esses blockchains também são totalmente diferentes.