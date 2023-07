A capitalização de mercado da Worldcoin (WLD) chega a US$ 255 milhões dias após o lançamento: veja como comprá-la hoje

Quando o token Worldcoin (WLD) foi lançado há dois dias, todo o mundo das criptomoedas pegou fogo e as exchanges de criptomoedas se alinharam para listar a nova criptomoeda.

O token aumentou 70% minutos após seu lançamento, embora a tendência de alta tenha se dissipado desde então. A principal razão para a atual lentidão no preço do WLD pode ser atribuída às preocupações levantadas pelo cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, sobre centralização e privacidade. Também há preocupações ao ver que a criptomoeda tem conexões com Sam Bankman-Fried e Three Arrows Capital da FTX.

Investidores, incluindo os grupos de capital de risco Andreessen Horowitz e Khosla Ventures, o empresário da Internet Reid Hoffman e Sam Bankman-Fried investiram cerca de US$ 250 milhões no projeto Worldcoin.

Onde comprar Worldcoin agora

Vale a pena comprar Worldcoin (WLD)?

Independentemente das preocupações levantadas por uma série de gurus da criptomoeda, incluindo Vitalik Buterin, a Worldcoin (WLD) cria uma excelente oportunidade para os investidores em criptomoedas, especialmente porque está conectada à tecnologia de inteligência artificial, que atualmente é o assunto da cidade.

Imediatamente após seu lançamento, o token Worldcoin (WLD) subiu para US$ 3,58 antes de cair para US$ 1,92 durante a noite antes de se recuperar para seu preço atual.

A queda de preço da noite para o dia foi atribuída ao desconforto da comunidade de criptomoedas sobre o projeto, que usa unidades de hardware conhecidas como Orbs para identificar pessoas e provar que são humanas escaneando suas íris. Embora poder verificar uma pessoa dessa forma seja um aspecto integral da nova economia digital em uma era em que a IA está integrada à sociedade, há preocupações sobre a invasão da privacidade e segurança pessoal.

Por que o Worldcoin está sendo falado tanto?

A Worldcoin está ganhando as manchetes por seu uso de inteligência artificial para identificar indivíduos ao escanear seus olhos.

O token também está conectado a Sam Altman, o CEO da OpenAI, que é a empresa por trás do agora muito popular chatbot ChatGPT com inteligência artificial.

A Worldcoin afirma ser um protocolo de “identidade digital que preserva a privacidade” construído na solução Ethereum L2 Optimism (OP). Ele permite que os usuários obtenham um WorldID por meio da verificação biométrica Orb e uma criptomoeda chamada WLD.

Airdrop do Worldcoin: os detalhes

A Worldcoin foi lançada na segunda-feira com um airdrop de 43 milhões de tokens para mais de 2 milhões de inscrições.

O token WLD teve um suprimento inicial de 10 bilhões, dos quais 75% foram atribuídos à comunidade, 9,8% foram distribuídos para a equipe de desenvolvimento e 13,5% foram entregues a investidores em Tools for Humanity.

Foi confirmado que mais de 2 milhões de membros da comunidade inicial tiveram acesso a mais de 43 milhões de tokens WLD. Mais de 90.000 endereços são elegíveis para o airdrop da Worldcoin, com a maioria recebendo cerca de 25 tokens WLD cada, de acordo com a empresa de pesquisa blockchain 0xScope.

Como Sam Altman está conectado ao Worldcoin?

O projeto de criptomoeda Worldcoin é co-fundado por Sam Altman ao lado de Alex Blania.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.