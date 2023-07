Análise GBP/AUD à medida que a inflação ao consumidor da Austrália recua

A taxa de câmbio da libra para o dólar australiano (GBP/AUD) subiu na manhã de quarta-feira após os números relativamente mistos da inflação australiana. Ele subiu para 1,9137, que foi maior do que a baixa desta semana de 1,8932.

Dados de inflação da Austrália

As notícias mais importantes do AUD saiu na quarta-feira depois que a agência de estatísticas do país publicou os dados mais recentes da inflação ao consumidor. Os números mostraram que a inflação da Austrália caiu de 1,4% no primeiro trimestre para 0,8% no segundo trimestre. Essa queda foi menor do que a estimativa mediana de 1,0%. Caiu de 5,6% para 5,4% na comparação anual.

Enquanto isso, o CPI médio aparado observado de perto caiu para 5,9%, enquanto o CPI médio ponderado caiu para 5,4%. Esses números mostraram que a inflação da Austrália estava se moderando, embora em um ritmo mais lento do que o esperado. A escassez de imóveis para locação foi a principal causa, já que os aluguéis aumentaram 6,7% durante o trimestre.

Em comunicado, o tesoureiro Jim Chalmers observou que o governo está trabalhando duro para reduzir a inflação. Ele se concentrou em três pontos importantes, entre eles ter um superávit orçamentário maior, fornecer suporte e focar nas questões do lado da oferta.

Os analistas esperam que o Reserve Bank of Australia (RBA) continue a controlar a inflação nos próximos meses. Um cenário provável é onde o banco deixará as taxas inalteradas na próxima reunião, seguidas por uma alta no próximo mês.

O preço GBP/AUD também está reagindo à situação econômica no Reino Unido. Em seu relatório na terça-feira, o FMI disse que gastos mais fortes do consumidor ajudarão a impedir que o Reino Unido caia em uma recessão.

Análise técnica GBP/AUD

A taxa de câmbio da libra para o AUD subiu após os últimos números da inflação australiana. Ele se moveu acima da linha de tendência ascendente mostrada em preto. O par também estava oscilando nas médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o oscilador Klinger apontava para cima.

Portanto, o preço GBP/AUD provavelmente permanecerá neste canal antes da próxima decisão do Banco da Inglaterra (BoE). Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será em 1,9200. O stop-loss desta negociação será em 1,9000.