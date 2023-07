Previsão do preço da prata: Perspectivas após a decisão da taxa do Fed

O preço da prata subiu depois que o Federal Reserve emitiu sua decisão sobre a taxa de juros em julho. O metal saltou para a máxima de US$ 25, superior à mínima deste mês, de US$ 22,17. Outros metais como ouro e platina permaneceram em uma faixa apertada após a decisão.

Decisão do Federal Reserve

As maiores notícias econômicas esta semana foi a decisão da taxa de juros pelo Federal Reserve. Nela, o banco fez o que a maioria dos analistas esperava. Ele decidiu aumentar as taxas de juros em 0,25% após a pausa em junho. Como resultado, as taxas subiram para entre 5,25% e 5,50%, o maior nível desde 2001.

O Fed não mudou o idioma da declaração anexa. Assim, os funcionários reiteraram que a batalha contra a inflação ainda não foi vencida e que está pronta para aumentar as taxas se os juros continuarem altos.

Ainda assim, acredito que o banco concluiu o aumento das taxas de juros, já que a inflação está caindo em um ritmo mais rápido do que o esperado. O índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para 3,0% em junho, de um pico de 9,1% em 2021. O núcleo da inflação também caiu para 4,8%. Em nota, um analista da Citadel Securities disse :

“Para esta última parte do ciclo de aperto, faz sentido esticá-lo ao longo do tempo. Eles estão em sintonia fina. Eles não sabem o destino exato. Faz sentido fazer isso devagar.”

A prata, como outros metais preciosos, presta muita atenção às ações do Federal Reserve. Na maioria dos casos, a prata tende a subir quando o Fed parece dovish e vice-versa.

Houve outros catalisadores para os preços da prata esta semana. Por exemplo, a China divulgou uma série de pacotes de estímulo para impulsionar a economia em dificuldades. Ao mesmo tempo, o FMI elevou as perspectivas econômicas.

Previsão do preço da prata

O gráfico diário mostra que o preço da prata subiu esta semana. Agora ele se moveu ligeiramente acima do importante nível de resistência em $ 24,55, o ponto mais alto em 11 de janeiro. A prata saltou acima das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se ligeiramente abaixo do nível de sobrecompra.

As perspectivas para a prata são otimistas, com o próximo nível chave a ser observado em $ 26,05, o nível mais alto em 5 de maio. Uma movimentação abaixo do suporte em US$ 24,50 invalidará a visão otimista.