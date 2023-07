P&G diz que ‘o ímpeto está crescendo’ após sólidos resultados do quarto trimestre

A Procter & Gamble Co (NYSE: PG) avançou esta manhã depois de relatar resultados melhores do que o esperado para seu quarto trimestre financeiro.

Orientação da P&G para o ano inteiro

A gigante dos bens de consumo também disse que agora espera entre US$ 6,25 por ação e US$ 6,43 por ação de ganhos no ano fiscal de 2024 com um crescimento de vendas de 3,5% – aproximadamente em linha com as estimativas de Street. No “ Squawk Box ” da CNBC, o CEO Jon Moeller disse hoje:

Certamente fomos encorajados pelo trimestre que acabamos de concluir; cada categoria crescendo. Volumes indo bem. O ímpeto geralmente está crescendo.

A inflação, observou ele, era um quadro misto, com algumas das commodities diminuindo, enquanto outras ainda permaneciam apertadas. subiram 10% em relação ao final de maio.

A P&G continuou a aumentar sua participação no quarto trimestre

A P&G atribuiu força ao preço mais alto do trimestre recentemente concluído e ao mix favorável que ajudou a impulsionar um aumento de 380 pontos básicos na margem bruta. Segundo o chefe do Executivo:

Construímos compartilhamento. Estávamos construindo share pré-COVID. Construímos compartilhamento durante o COVID. Construímos compartilhamento pós-COVID. Há algum comércio, mas a rede é a lealdade às marcas que faz o trabalho.

Os volumes de remessa, no entanto, caíram 1,0% no quarto trimestre, de acordo com o comunicado à imprensa. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Procter & Gamble.

Números notáveis no relatório de ganhos do quarto trimestre da P&G

Lucro líquido impresso em US$ 3,38 bilhões contra US$ 3,05 bilhões no ano anterior

O lucro por ação também aumentou significativamente de US$ 1,21 para US$ 1,37

O lucro por ação ajustado também chegou a US$ 1,37, de acordo com o comunicado de imprensa sobre os resultados.

As vendas aumentaram cerca de 5,5% em relação ao ano anterior, para US$ 20,6 bilhões

O consenso do FactSet foi de US$ 1,32 por ação sobre US$ 20 bilhões em vendas.