O caso de $ 52 trilhões para comprar ouro e SPDR Gold Trust ETF (GLD)

O preço do ouro moveu-se lateralmente nos últimos dias, à medida que os investidores avaliam o impacto da decisão do Federal Reserve da semana passada e a queda da inflação ao consumidor nos EUA. O metal precioso estava sendo negociado a US$ 1.957 na segunda-feira, cerca de 6% abaixo do nível mais alto deste ano. Da mesma forma, o SPDR Gold Trust ETF (GLD) está pairando abaixo de sua máxima histórica.

O caso do ouro

O ouro é o metal mais precioso do mundo. É mantido por muitos bancos centrais de mercados desenvolvidos e emergentes, como Estados Unidos, Reino Unido, Turquia e China. Ao contrário de outros metais como cobre, minério de ferro e lítio, o ouro não tem uma finalidade industrial importante.

Em vez disso, o ouro é visto como uma moeda ou um seguro contra riscos. Também é visto como uma alternativa ao dólar americano e uma proteção contra a inflação. E nesse aspecto, o ouro superou o dólar. Enquanto o preço do ouro saltou 60% nos últimos cinco anos, o índice do dólar subiu menos de 10%.

O caso mais otimista para o ouro é a crescente dívida pública dos EUA. Dados compilados pelo Peterson Institute mostram que a dívida pública dos Estados Unidos é de US$ 32,6 trilhões, o que equivale a US$ 97,6 por pessoa.

A dívida tem apresentado uma forte tendência de alta ao longo dos anos. Dados compilados pelo Federal Reserve mostram que os EUA tinham US$ 5,5 trilhões em 2000 e US$ 3 trilhões em 2000. Infelizmente, a dívida recuperou seu ímpeto recentemente e a situação só vai piorar.

Dívida dos EUA atingirá US$ 32 trilhões

Ao mesmo tempo, as altas taxas de juros estão piorando a situação. Em 2022, os EUA gastaram mais de US$ 465 bilhões em pagamentos de juros. Este ano, gastará quase um trilhão de dólares. Com o aumento dos déficits, os analistas acreditam que a dívida pública do país saltará para mais de US$ 52 trilhões em 2033.

Se isso acontecer, e se as taxas de juros continuarem mais altas, significa que os EUA gastarão mais de US$ 2 trilhões em pagamentos de juros até 2033. Ao mesmo tempo, os analistas acreditam que a previdência social ficará sem dinheiro até 2034.

Tudo isso significa que os EUA logo entrarão em uma grande crise de dívida na próxima década, a menos que a trajetória mude. Infelizmente, essa tendência não mudará no atual ambiente político. Para equilibrar o orçamento e reduzir a dívida, os EUA precisam reduzir seus gastos e aumentar as receitas. Os republicanos se opõem a aumentos de impostos, enquanto os democratas querem expandir o estado de bem-estar.

Portanto, chegará a um ponto em que os compradores estrangeiros da dívida americana terão dificuldade em comprar mais títulos do tesouro. Alternativamente, eles exigirão constantemente taxas de juros mais altas para se protegerem dos riscos de inadimplência.

Mais importante ainda, vale a pena notar que alguns dos maiores compradores dessa dívida, como a China, não são aliados dos Estados Unidos. Como tal, à medida que as tensões aumentam, será difícil para eles comprar essa dívida. E em vez disso, como escrevemos aqui, os bancos centrais continuarão acumulando ouro.

Portanto, há uma probabilidade de que os preços do ouro e do SPDR Gold Trust (GLD) continuem superando na próxima década