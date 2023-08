Índice DXY: O retorno do dólar americano continuará em agosto?

A recuperação do índice do dólar americano (DXY) continuou com os investidores refletindo sobre as decisões da semana passada sobre as taxas de juros do Federal Reserve, Banco Central Europeu (BCE) e Banco do Japão (BoJ). O índice saltou para US$ 102, o nível mais alto desde 10 de julho. Ele se recuperou mais de 2,47% em relação ao ponto mais baixo de julho.

Decisões de taxa de juros

O índice DXY continuou subindo depois que o Federal Reserve divulgou sua decisão sobre a taxa de juros em julho. Como era amplamente esperado, o banco decidiu aumentar as taxas de juros em 0,25%, levando-as ao nível mais alto em mais de duas décadas.

Os analistas estão divididos entre o que esperar nos próximos meses. Alguns analistas acreditam que o Fed agora fará uma pausa pelo resto do ano, já que a inflação está caindo em um ritmo mais rápido do que o esperado. Outros esperam que o banco continue subindo, já que o núcleo da inflação permanece acima da faixa de 2%.

As autoridades do Fed também não têm certeza sobre o que esperar. Em comunicado na segunda-feira, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que ainda está indeciso sobre o que fazer nas próximas reuniões. Em vez disso, ele prometeu depender dos dados ao fazer a determinação.

O índice do dólar americano também reagiu à decisão do BCE. Assim como o Fed, o banco decidiu aumentar os juros em 0,25%. Em seguida, sinalizou que fará uma pausa para avaliar as tendências da inflação. Na segunda-feira, dados mostraram que a economia europeia cresceu moderadamente no segundo trimestre.

O fator mais importante para o índice DXY foi a decisão do Banco do Japão (BoJ). Como escrevi aqui , o banco decidiu ajustar seu programa de controle da curva de juros.

Olhando para o futuro, as próximas notícias importantes sobre USD serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA agendados para sexta-feira. Os economistas esperam que esses números mostrem que a economia criou mais de 200 mil empregos em julho, já que a taxa de desemprego permaneceu em 3,6%.

Previsão do índice do dólar americano

Gráfico DXY por TradingView

O gráfico de quatro horas mostra que o índice DXY teve um forte retorno nas últimas semanas. Ao longo do caminho, o par cruzou o importante nível de resistência em US$ 101,91, o ponto mais baixo em 22 de junho.

O índice do dólar americano moveu-se acima das médias móveis de 25 e 50 períodos, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se ligeiramente abaixo do nível de sobrecompra. Está se aproximando do nível de retração de Fibonacci de 50%.

Portanto, a perspectiva do índice do dólar americano é otimista, com o próximo nível a ser observado na retração de 50% em US$ 102,20.

