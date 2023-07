Os aumentos das taxas de juros acabaram? Avaliando o que o mercado pensa

Há dezoito meses, as reuniões do Federal Reserve têm sido programas de TV imperdíveis para todos os que investem nos mercados financeiros. As mudanças na importantíssima taxa de fundos federais, bem como a linguagem das coletivas de imprensa do presidente Jerome Powell, têm circulado pelo mercado à vontade.

Após um aumento de quase zero, estamos agora em um lugar onde as letras do Tesouro estão pagando bem ao norte de 5%.

A fuga de liquidez tem sido grave. O S&P 500 perdeu 20% de seu valor no ano passado, seu pior ano desde 2008. Enquanto isso, o dólar se fortaleceu em relação a quase todas as principais moedas, enquanto o ativo porto-seguro do mundo sugava capital, com os investidores recuando rapidamente na curva de risco.

E ainda, apesar da desgraça e melancolia, uma recessão ainda não atingiu. Além disso, na última reunião do Fed na semana passada, o presidente do Fed, Jerome Powell, chegou a anunciar que o Federal Reserve não tem mais previsão de recessão, um afastamento notável de sua posição anterior.

Não apenas isso, mas os mercados estão fervilhando até agora em 2023. Após a já mencionada perda de 20% em 2022, o S&P 500 se recuperou acentuadamente e agora está a menos de 5% de seu recorde histórico, com grandes ações de tecnologia em particular. imprimindo fortes ganhos.

Grande parte do otimismo deriva da esperança de que os aumentos das taxas de juros estejam finalmente chegando ao fim. Isso segue a inflação caindo rapidamente nos últimos dois trimestres, com os números mais recentes para junho chegando a 3%, muito abaixo do pico de 9,9% do verão passado.

Mas qual é a probabilidade de os aumentos das taxas acabarem? E poderíamos até ver cortes nas taxas? Bem, a melhor maneira de analisar isso é recuar nas probabilidades implícitas no mercado de futuros alimentados. Olhando para isso para a reunião de final de ano (dezembro de 2023), vemos que há 63% de chance da taxa ser a mesma dos atuais 5,25%-5,5%. Embora este seja o resultado mais provável, está longe de ser garantido, e ainda há uma chance considerável de 27% de as taxas serem 25 bps mais altas.

A outra coisa que essas probabilidades transmitem é que há uma chance mínima de cortes nas taxas acontecerem este ano, pelo menos no que diz respeito ao mercado, com uma chance de 7% de que as taxas sejam 25 bps menores.

No entanto, se olharmos para um horizonte de tempo mais distante, os cortes nas taxas entram firmemente em cena. Avaliando as probabilidades implícitas no mercado futuro para a reunião de junho de 2024, vemos apenas 10% de chance de as taxas serem iguais às atuais, enquanto a chance de as taxas serem mais altas é minúscula, de apenas 2%.

Em vez disso, os cortes nas taxas são os favoritos. Há 28% de chance das taxas serem 25 bps mais baixas, 35% (a favorita) de 50 bps mais baixas, 20% de chance de serem 75 bps mais baixas e até 5% de chance de menos 100 bps.

Em suma, a expectativa básica é que, embora possa haver mais um aumento este ano, estamos na reta final no que diz respeito ao aperto na política de juros.

No entanto, há motivos para ser cauteloso em meio a essa recuperação do sentimento. Embora a inflação tenha caído fortemente, uma vez eliminados os elementos voláteis de alimentos e energia, o quadro não é tão otimista. Esta é a medida de núcleo da inflação e é normalmente usada mais como uma muleta pelo Federal Reserve. Como mostra o gráfico abaixo, esse número principal tem sido muito mais rígido do que o número principal e permanece em 4,8%.

Dito isto, a imagem é, sem dúvida, mais brilhante do que no início deste ano. O número da manchete pode não ser perfeito, mas certamente mostra que a crise do custo de vida está esfriando, mesmo que a terra prometida de 2% ainda não tenha sido alcançada.

A verdadeira questão é quanto de tudo isso está agora precificado. Embora o Fed rescindir sua previsão de recessão seja uma ótima notícia, e os aumentos sufocantes das taxas pareçam estar chegando ao fim, isso não significa que a dor não possa estar à frente. Além disso, não é como se o mercado tivesse descoberto tudo isso de repente; a inflação tem diminuído o ano todo e, como resultado, as ações estão em tendência de alta – a primeira metade do ano da Nasdaq foi a melhor desde 1983.

Portanto, embora uma terrível recessão seja muito menos provável e a chance de um cobiçado pouso suave pareça menos remota, isso não significa necessariamente que os preços continuarão subindo. As ações estão em alta há meses (ou, pelo menos, as grandes empresas de tecnologia estão), e as pechinchas do ano passado não estão mais sendo negociadas com avaliações tão baratas.

Mas de qualquer forma, parece que após dezoito meses de aumentos de juros, o fim pode finalmente estar se aproximando. Além disso, está tudo em fluxo.

