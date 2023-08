A Apple Inc (NASDAQ: AAPL) acaba de divulgar seus resultados financeiros para o terceiro trimestre que superaram as estimativas de Street. As ações ainda estão sendo negociadas em baixa em horários estendidos.

Receita de serviços se destacou neste trimestre

O gigante da tecnologia atribuiu a força em seu trimestre recentemente concluído principalmente à receita de serviços, que subiu 8,0%, acima do esperado, para US$ 21,21 bilhões. O CEO Tim Cook disse à CNBC após o lançamento :

A publicidade definitivamente acelerou desde antes, e a App Store definitivamente acelerou desde antes.

Ele apelidou o recém-lançado headset de realidade mista Vision Pro de descendente do foco de anos da Apple em inteligência artificial e confirmou que a multinacional continuará investindo em IA no futuro.

Foi relatado recentemente que a Apple Inc está trabalhando em um rival do ChatGPT (leia mais).

A receita do iPhone não atingiu as estimativas do Street

No lado negativo, porém, o iPhone, que normalmente tende a ser seu segmento mais forte, caiu 2,0% ano a ano.

O aparelho gerou US$ 39,67 bilhões em receita no terceiro trimestre, contra US$ 39,91 bilhões esperados. Ainda assim, Angelo Zino, da CFRA Research, disse hoje no “ Closing Bell: Overtime ” da CNBC:

O trimestre de junho é normalmente o ponto mais baixo do ciclo do iPhone. Então, tende a importar muito menos. Esperamos que eles pelo menos insinuem sua orientação para um retorno ao crescimento no trimestre de setembro.

Sua classificação de “compra” para as ações da Apple vem com um preço-alvo de $ 220, o que sugere uma alta de cerca de 20% a partir daqui.

A receita do iPad caiu 20%

A Apple observou um impacto de 7,0% em sua receita com Mac também no terceiro trimestre, que registrou US$ 6,84 bilhões. Mas isso ainda superou os US$ 6,62 bilhões que os analistas pediam.

As coisas foram piores no segmento do iPad, no entanto. Os tablet PCs renderam US$ 5,79 bilhões – uma queda de 20% em relação ao ano anterior e bem abaixo do consenso de US$ 6,41 bilhões. De acordo com Scott Kessler – o líder global do setor na Third Bridge:

Acho que as pessoas reconheceram que existem alguns ventos contrários de hardware contínuos. Mas eles estão realmente focados no próximo iPhone – o anúncio talvez no próximo mês.

Um ponto positivo na impressão de ganhos foram as vendas na China, que tiveram uma “aceleração definitiva” e foram impressas em US$ 15,76 bilhões – um aumento de 8,0% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ao escrever, as ações da Apple subiram 50% no acumulado do ano.

Outros números notáveis nos ganhos da Apple no terceiro trimestre

Ganhou US$ 19,88 bilhões contra os US$ 19,44 bilhões do ano anterior

O EPS caiu de US$ 1,20 para US$ 1,26, de acordo com o comunicado à imprensa

A receita caiu 1,0% em relação ao ano anterior, para US$ 81,80 bilhões

O consenso foi de US$ 1,19 por ação sobre US$ 81,69 bilhões em receita

A receita de outros produtos subiu 2,0% abaixo do esperado

A Apple melhorou a margem bruta no terceiro trimestre em 30 pontos base para 44,5%. Compartilhando sua opinião sobre a fabricante do iPhone, Dan Ives, analista da Wedbush Securities, disse no “ Closing Bell ” da CNBC:

À medida que avançamos no próximo ano, se os serviços aumentarem e acreditarmos que você voltará ao crescimento de dois dígitos em serviços, poderíamos estar procurando potencialmente US $ 1,5 trilhão em avaliação de serviços, o que acredito que poderia ser uma receita anual de US $ 100 bilhões. E então, 25% de 1,2 bilhão não atualizaram seu iPhone em mais de quatro anos. A demanda reprimida continua a ser a história.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.