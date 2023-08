Previsão do índice do dólar americano (DXY) antes do relatório NFP de julho de 2023

Hoje é a primeira sexta-feira do mês, o que significa que o relatório Non-Farm Payrolls (NFP) de julho é devido. O relatório mostra a evolução do número de trabalhadores na economia americana e é visto como o indicador que mais movimenta os mercados financeiros.

Como tal, os mercados financeiros estão muito lentos antes do lançamento do NFP. Como ninguém quer se arriscar antes do relatório, a maioria dos traders e investidores prefere esperar que o relatório seja divulgado e então reagir.

O relatório é essencial por causa da mudança no número de trabalhadores e porque contém todos os tipos de dados, como taxa de desemprego, salário médio por hora e taxa de participação no trabalho.

Como a economia dos EUA é a maior do mundo, as mudanças no mercado de trabalho são acompanhadas de perto por todos, pois o Federal Reserve pode mudar sua política monetária com base na evolução do mercado de trabalho.

Além disso, a volatilidade do dólar americano aumenta dramaticamente durante o dia do NFP, trazendo oportunidades e desafios para os operadores de câmbio. O Índice do Dólar Americano (DXY) é uma maneira de rastrear o dólar, pois reflete a força relativa do dólar.

O que é o Índice do Dólar Americano?

O índice do dólar americano ajuda a interpretar o valor do dólar em relação a uma cesta de outras moedas. Introduzido em 1973 pelo Federal Reserve, é calculado e mantido pela Intercontinental Exchange (ICE) desde 1985.

Inicialmente, o índice incluía 10 moedas, mas em 1999, após a introdução do euro, o número de moedas foi reduzido. Atualmente, seis moedas fazem parte do índice do dólar americano: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF. O euro tem o maior peso no cálculo do US Dollar Index, com 57,6%, seguido do iene japonês com 13,6%.

O índice atingiu o maior valor em 1985 (163,83) e o menor em 2008 (71,58). Quando introduzido, o valor inicial era 100.

Quais são as expectativas para o relatório NFP de julho?

Os economistas esperam que a economia dos EUA crie 205 mil novos empregos em julho, após um aumento de 209 mil no mês anterior. Além disso, a taxa de desemprego deve permanecer estável em 3,6%.

No entanto, o viés é que o relatório mostre um mercado de trabalho mais robusto.

Dois dias antes, na quarta-feira, o emprego privado dos EUA para julho mostrou que os empregadores privados criaram 324 mil novos empregos, com os setores de lazer e hotelaria impulsionando o crescimento.

Previsão de preço do índice do dólar americano

O índice encontrou suporte no nível 100, após um declínio constante desde seu pico recente no segundo semestre do ano passado. Curiosamente, o índice formou um possível padrão de reversão ao cair das máximas do ano passado – uma cunha descendente.

DXY chart by TradingView

Cunhas em queda refletem condições de reversão. Quando a borda superior do padrão é rompida, o mercado geralmente percorre pelo menos metade da distância de todo o padrão, sem fazer uma nova baixa mais baixa.

Portanto, o viés antes do relatório NFP de julho é de alta em relação ao dólar. Se o DXY fechar a semana acima da borda superior do padrão, deve continuar subindo nas semanas seguintes.

