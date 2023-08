3 tomadas de baixa após o relatório NFP de julho

Orelatório Non-Farm Payrolls (NFP) divulgado na última sexta-feira foi o destaque da semana de negociações. A economia dos EUA criou 187 mil novos empregos e a taxa de desemprego caiu de 3,6% para 3,5%.

Os economistas esperavam 205 mil novos empregos para o mês, então pode-se dizer que o real ficou próximo da estimativa. Aliado à queda da taxa de desemprego, o mercado de trabalho continua forte e o mais resiliente da história.

No entanto, como sempre, os detalhes importam mais do que o título. O relatório destaca alguns fatos preocupantes sobre o mercado de trabalho em áreas como:

Concentração de empregos

revisões negativas

Ganhos médios por hora

A maioria dos empregos está nos setores do governo, educação e saúde

A primeira preocupação é a concentração de empregos em poucos setores. Detalhes mostram que 60% dos empregos recém-criados estão em apenas três setores – governo, educação e saúde.

Com tantos empregos concentrados em poucos setores, os dados são, no mínimo, enganosos. Mostra vulnerabilidades nos demais setores da economia e pode ser apenas o primeiro sinal de que o mercado de trabalho não está tão forte quanto parece.

Julho foi o 6º mês consecutivo com revisões negativas

Negociar o relatório NFP nunca é fácil. Uma das razões pelas quais a ação do preço é caótica vem de outras variáveis que precisam ser contabilizadas além dos empregos reais criados ou perdidos em um mês.

As revisões geralmente são mais relevantes do que o número real do NFP.

Em julho, o Bureau of Labor Statistics dos EUA anunciou que revisou o número de NFP de junho para 185 mil de 209 mil. Esta é a 6ª revisão negativa consecutiva e, se olharmos os ganhos acumulados na folha de pagamento com as revisões, o resultado é 13% menor do que o reportado inicialmente.

Os salários continuam subindo

Finalmente, o salário médio por hora em julho subiu além do que os economistas esperavam. Mais precisamente, o aumento mensal foi de 0,4% contra 0,3% esperado.

Isso indica que a luta contra a inflação está longe de terminar. Assim, o Fed não terá incentivo para cortar as taxas este ano. Assim, as condições financeiras ficarão ainda mais apertadas, dado o programa de aperto quantitativo em curso (ou seja, redução do balanço).

