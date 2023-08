Associação Hashgraph da Hedera investe na subsidiária da WiseKey

A Hashgraph Association (THA), desenvolvedora da Hedera Hashgraph, investiu na WISe.ART, uma subsidiária da WiseKey International, uma empresa de capital aberto. Em comunicado, a WiseKey disse que os fundos serão usados para acelerar a ampla adoção do Hedera e avançar na integração de NFTs confiáveis na plataforma WISe.ART. Em comunicado, Carlos Moreira, o financiador da WiseKey disse:

“O financiamento nos permitirá avançar no desenvolvimento de nossa plataforma WISe.ART V 3.0 e comercializar a extensão de nossa solução Trusted NFT. Estamos ansiosos para trabalhar com THA e Hedera em seu plano de emitir ações tokenizadas por meio de títulos baseados em razão, um processo comumente conhecido como ‘tokenização’.”

WISe.ART é uma plataforma da tecnologia da Hedera Hashgraph que permite cunhar e negociar Tokens Não Fungíveis (NFT). Ele está integrado ao ecossistema da WiseKey, permitindo que os usuários permaneçam anônimos enquanto garantem que os processos KYC sejam concluídos.

WISe.ART é de propriedade da WiseKey, uma empresa listada na Nasdaq. Fornece soluções de segurança cibernética, inteligência artificial , blockchain e IoT. As ações da WiseKey caíram mais de 28,2% nos últimos três dias e 36% nos últimos 12 meses.,

Na semana passada, a Hedera anunciou que aumentará os preços da cunhagem de NFTs a granel em seu ecossistema. O custo de cunhagem de 10.000 NFTs em massa em uma coleção saltará de US$ 76,80 para US$ 200, enquanto a cunhagem de um único NFT em uma coleção cairá de US$ 0,05 para US$ 0,02. Isso aconteceu quando o número de contas mensais ativas do ecossistema NFT aumentou para mais de 19.500 em julho.

HBAR, token da Hedera Hashgraph, aumentou mais de 3% nas últimas 24 horas. Ele saltou para US$ 0,060, que foi a média móvel de 200 dias. Em nota, Kamal Youssefi, da Hashgraph Association, disse:

“A criação de NFTs na plataforma WISe.ART, protegida por suas tecnologias de segurança de alto nível, permite a autenticação de objetos físicos e ativos digitais em um processo ponta a ponta seguro e compatível. Isso exemplifica os aplicativos de impacto que podem ser construídos na rede Hedera.”

