As criptomoedas permaneceram em uma faixa estreita na semana passada, mesmo com as preocupações sobre a economia dos EUA após o rebaixamento da classificação de crédito da Fitch. A maioria das moedas e tokens também teve movimentação mínima após a divulgação dos dados mistos do relatório de empregos não agrícolas (NFP) publicado na sexta-feira.

Apesar de tudo isso, Chancer, a nova plataforma de apostas e previsões, continuou levantando dinheiro. Neste artigo, veremos algumas das moedas de melhor desempenho, incluindo Hedera Hashgraph (HBAR) e XDC Network.

Previsão de preço Chancer

Chancer é uma nova empresa que procura mudar a forma como as pessoas apostam online. Isso está revolucionando a indústria de apostas esportivas, que vem crescendo rapidamente nos últimos anos. O setor, principalmente nos EUA, criou várias empresas bilionárias como Fanduel e DraftKings.

Chancer está buscando interromper esse negócio de várias maneiras. Por exemplo, tem como objetivo integrar o conceito de blockchain na indústria de apostas. Nesse sentido, utilizará contratos inteligentes e outras tecnologias para garantir que seu serviço esteja disponível em todo o mundo.

Além dos mercados tradicionais, a tecnologia do Chancer permitirá que os usuários criem seus próprios mercados. Por exemplo, qualquer detentor de $CHANCER poderá criar seus mercados de apostas em várias áreas e, em seguida, ganhar dinheiro à medida que as pessoas apostam neles.

O Chancer terá recursos adicionais, como transmissão ao vivo e recursos móveis. Tudo isso explica por que os desenvolvedores levantaram mais de US$ 1,1 milhão de investidores globais nas últimas semanas. Qualquer pessoa pode comprar os tokens usando seus tokens ETH, USDT, BNB e BUSD aqui. A fase inicial busca arrecadar US$ 2 milhões.

Previsão de preço Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph (HBAR) foi uma das criptomoedas com melhor desempenho no domingo, saltando mais de 8%. Não houve notícias imediatas por trás da mudança. Como tal, há uma probabilidade de que o rali tenha sido uma bomba entre os traders de criptomoedas. Além disso, os dados on-chain mostram que o número de usuários Hedera tem crescido recentemente.

No gráfico diário, observamos que a Hedera Hashgraph fez algo importante no domingo. Ela retestou a média móvel de 200 dias, que é um dos níveis mais importantes na análise técnica. A Hedera tem um histórico ruim de ultrapassar esse nível, como mostram as setas vermelhas.

Portanto, as perspectivas para Hedera neste momento são neutras. Mais vantagens serão confirmadas se o preço fechar acima da alta intradiária de US$ 0,060. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será a resistência em US$ 0,070, o ponto mais alto de abril.

Previsão de preço XDC Network

XDC Network foi uma das melhores criptomoedas deste ano. Ele disparou mais de 147% a partir do nível mais baixo em julho. No gráfico diário, o token formou um padrão de “bullish engulfing” (engolfo otimista). Na análise de ação do preço, esse padrão geralmente é um sinal de alta.

Ele ultrapassou todas as médias móveis, o que é outro sinal positivo. Portanto, é provável que o token XDC continue subindo, já que os compradores miram o próximo ponto chave de resistência em $0,09. Se isso ocorrer, esse preço representa aproximadamente 26% de aumento em relação ao nível atual.

