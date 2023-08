A Glencore PLC (LON: GLEN) diz que seu lucro caiu nos primeiros seis meses deste ano, à medida que os mercados de energia enfraqueceram e resultaram em preços mais baixos de commodities.

Glencore reporta queda de 50% no EBITDA ajustado

A multinacional também culpou a inflação e o crescimento econômico limitado (globalmente) pela fraqueza no primeiro semestre. Ainda assim, Gary Nagle – o Diretor Executivo da Glencore disse no comunicado de imprensa hoje:

A força de nosso modelo de negócios diversificado em setores industriais e de marketing, com foco em metais e energia, provou novamente ser hábil em uma variedade de condições de mercado.

No entanto, a empresa listada em Londres encerrou o primeiro semestre com US$ 4,57 bilhões de lucro líquido – bem abaixo dos US$ 12,09 bilhões do ano passado. Seu EBITDA ajustado também caiu 50% ano a ano, para US$ 9,40 bilhões.

O declínio anualizado era amplamente esperado – mas o que decepcionou os investidores foi que o número ficou ainda mais abaixo do consenso. Por esse motivo, o estoque de mineração perdeu mais de 3,0% esta manhã, o que se traduziu em um impacto de US$ 1,78 bilhão na avaliação da empresa.

A Glencore PLC continua construtiva quanto ao futuro

Observe que a Glencore ainda permanece positiva para o restante deste ano e espera uma inflação moderada, bem como força na China para servir como catalisadores no segundo semestre.

Olhamos para o futuro confiantes de que temos o caminho certo para ter sucesso na economia líquida zero e criar valor sustentável de longo prazo para todas as partes interessadas.

A Glencore PLC confirmou na terça-feira que aumentou o retorno total dos acionistas para 2023 para cerca de US$ 9,3 bilhões, incluindo US$ 1,2 bilhão em recompra de ações e cerca de US$ 1,0 bilhão em distribuição especial em dinheiro.

No final de junho, a mineradora e trading de commodities tinha US$ 1,54 bilhão em dívida líquida no balanço contra US$ 75 milhões apenas no início de 2023.

