A construtora britânica Bellway espera desafios contínuos pela frente

Bellway plc (LON: BWY) diz que construirá menos casas em seu atual ano financeiro. Suas ações caíram mais de 2,0% na quarta-feira.

Bellway relata um impacto ano a ano na receita

Em uma atualização de negociação nesta manhã, a construtora reportou £ 3,4 bilhões (US$ 4,33 bilhões) em receita para o ano fiscal encerrado em 31 de julho – abaixo dos £ 3,52 bilhões em 2022.

A Bellway completou 10.945 casas no período de doze meses, contra 11.198 no ano passado. De acordo com seu CEO Jason Honeyman:

A incerteza macro e as pressões do custo de vida afetaram a demanda do consumidor durante o ano.

O preço médio de venda também caiu ano a ano de £ 314.400 para £ 310.000. Ainda assim, a empresa listada em Londres deixou seu dividendo para o ano fiscal de 2023 inalterado em 140 pence por ação. Ao escrever, suas ações subiram mais de 10% no ano.

Bellway para ver um declínio na margem operacional

A Bellway plc agora espera que sua margem operacional subjacente para o ano inteiro fique em torno de 16% – um declínio de 250 pontos-base atribuído a vários fatores, incluindo inflação de despesas gerais e custo de construção. O CEO Honeyman também disse hoje:

Dado que a acessibilidade permanece limitada por taxas de juros hipotecárias mais altas, as condições comerciais subjacentes provavelmente permanecerão desafiadoras no curto prazo.

Ainda assim, a empresa britânica concordou que a inflação dos custos de construção diminuiu um pouco desde o início de 2023.

Na quarta-feira, a Bellway também reiterou seu compromisso em manter a solidez de seu balanço. Para isso, está tomando medidas para reduzir seu quadro de funcionários, conforme comunicado à imprensa. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “overweight” para as ações do Reino Unido.

