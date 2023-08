As criptomoedas movimentaram-se de lado na quinta-feira, enquanto os comerciantes esperavam pelos próximos dados de inflação dos EUA. Eles também vacilaram depois que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) recorreu da vitória parcial da Ripple. O Bitcoin ainda estava se consolidando em US$ 29.500, enquanto o Ethereum estava parado em US$ 1.850.

Várias altcoins estavam no verde. O preço do Aptos saltou mais de 10% depois que os desenvolvedores anunciaram uma parceria de inteligência artificial com a Microsoft, a segunda maior empresa do mundo. Este anúncio veio antes de outro desbloqueio de token APT que liberará tokens no valor de mais de $ 34 milhões. Os desbloqueios de token são vistos como pessimistas em relação às criptomoedas.

O token RPL da Rocket Pool saltou mais de 7,8% à medida que a demanda por apostas líquidas em sua rede aumentou. Existem agora mais de 778.624 ETH apostados em seu ecossistema. Aos preços atuais, essas moedas valem mais de um bilhão.

Outras criptomoedas de destaque foram Uniswap, Basic Attention Token (BAT), Shiba Inu e Chainlink. Como escrevi aqui , o preço do Chainlink saltou depois que a rede adicionou seu feed de preço na Base, a nova rede de camada 2 da Coinbase.

As criptomoedas reagirão levemente aos próximos dados de inflação dos EUA. Economistas esperam que os dados mostrem que a inflação do país permaneceu acima da meta do Fed de 2,0%. Eles acreditam que a inflação subiu de 3,0% em junho para 3,3% em julho, enquanto o núcleo da inflação caiu para 4,7%.

Os números da inflação são importantes para as criptomoedas devido ao seu impacto no Federal Reserve. Números de inflação mais fortes do que o esperado apontarão para outro aumento da taxa de juros pelo Fed.

Na maioria dos períodos, os preços das criptomoedas tendem a cair em um período de alta inflação, pois leva a um dólar mais forte. Essa tendência explica parcialmente por que a maioria dos preços das criptomoedas subiu este ano com a queda do índice do dólar americano.

Os números da inflação dos EUA virão alguns dias depois que os EUA publicarem números de empregos mistos. Em seu relatório, o Bureau of Labor Statistics (BLS) disse que a taxa de desemprego do país caiu para 3,50%, já que a economia criou mais de 187 mil empregos em julho.

