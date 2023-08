À medida que o processo desinflacionário dos EUA continua, o que o Fed fará a seguir?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O principal relatório econômico desta semana para os mercados financeiros foram os dados de inflação dos EUA. Divulgado ontem, ele mostrou que o processo desinflacionário continua nos Estados Unidos.

Os economistas previram que a inflação anual subiria para 3,3%, mas a inflação real ficou em 3,2%. Além disso, o Core CPI mensal saiu em 0,2%.

Como visto abaixo, a tendência mostra que a desinflação (ou seja, inflação crescente, mas em um ritmo mais lento) é o nome do jogo nos Estados Unidos – uma boa notícia para o Fed tentando trazer a inflação para sua meta de 2%.

Lições do relatório de julho do CPI dos EUA

Além dos números reais, o relatório de inflação de julho contém alguns desenvolvimentos interessantes. Primeiro, mostra uma demanda mais lenta por serviços. Por exemplo, o impulso dos preços dos restaurantes está diminuindo rapidamente. Além disso, as tarifas aéreas domésticas também estão diminuindo.

Em segundo lugar, enquanto o processo desinflacionário permanecer, os riscos de preços mais altos de energia devem ser observados nos próximos meses.

O Fed vai subir em setembro?

É aqui que fica interessante.

Antes do relatório do CPI dos EUA em julho, as chances de uma alta nas taxas em setembro eram de 15%. Após o relatório, eles caíram para 10%.

O Fed nunca havia desconsiderado o que o mercado precificou, então as chances de um aumento da taxa do Fed em setembro são próximas de zero.

Assim, o relatório deveria ter desencadeado uma reação de baixa para o dólar americano e de alta para o mercado de ações. Mas isso não aconteceu.

Como o dólar americano reagiu?

De fato, o dólar americano negociou com um tom misto. Por exemplo, o par EUR/USD subiu cerca de sessenta pips com as notícias, apenas para desistir de todos os ganhos nas horas seguintes. Além disso, o USD/JPY, após uma queda inicial, subiu perto de 145.

As negociações de verão trazem mercados lentos, o que pode explicar a pouca reação ao relatório de inflação. Ou, talvez, porque os dados saíram quase como esperado, isso significa que já foi precificado.

Em suma, o relatório do CPI dos EUA trouxe boas notícias para o Fed. Pode ser apenas que o Fed esteja mais perto da taxa terminal, caso em que o dólar americano tem dificuldade em se recuperar.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.