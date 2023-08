Perspectivas do Ethereum (ETH): métricas on-chain e potencial de sinal de baixa volatilidade

IntoTheBlock mostra que a volatilidade do Ethereum caiu para mínimos recordes. Enquanto isso, isso coincidiu com os dados on-chain da altcoin sinalizando alta para o segundo maior ativo digital em valor.

Os analistas esperam aumentos de preços de curto prazo do Ethereum, já que a baixa volatilidade, que geralmente dura menos de um mês, geralmente desencadeia movimentos de preços em qualquer direção. Nesse contexto, os entusiastas do Ether podem esperar mais flutuações de preços em breve.

Taxas e volatilidade do Ethereum em mínimos recordes

Ethereum fees have dropped significantly this week by 21.2%, reaching a two-month low. This decline coincides with a period of stagnating volatility.#ETH pic.twitter.com/jgk23bbv1v — IntoTheBlock (@intotheblock) August 11, 2023

Além disso, a plataforma de análise on-chain IntoTheBlock revelou quedas substanciais nas taxas do Ethereum à medida que a volatilidade do alt atingiu mínimos históricos. Esta semana, as tarifas de gás caíram 21,2%, para US$ 34,8 milhões, atingindo mínimos de 2 meses. Isso ocorre em meio à volatilidade estagnada.

A volatilidade mede os movimentos de preço do token ao longo do tempo. IntoTheBlock sugere que a volatilidade diminuída catalisa o aumento da adoção do Ethereum. No entanto, os níveis de tempo de impressão são significativamente baixos.

Métricas mais otimistas do Ethereum

Em meio à baixa volatilidade recorde, o Ethereum exibiu sinais de alta na cadeia. O indicador Market Value to Realized Value (MVRV), obtido dividindo o valor de mercado da criptomoeda pelo seu valor realizado, determina se o ativo está subvalorizado ou supervalorizado.

Ether MVRV ration on Santiment

Maior MVRV significa mais indivíduos interessados em vender em meio a maiores retornos potenciais. Os dados da Santiment mostram que o MVRV de 11 de agosto do Ethereum está subvalorizado, sugerindo aumentos iminentes para a criptomoeda.

Além disso, o fornecimento de Ethereum nas bolsas diminuiu desde maio, enquanto os jogadores com bolsos baixos, ou baleias, aumentaram suas participações nesse período. Ativos baixos depositados em plataformas de negociação podem sinalizar impulso de compra amplificado. Além disso, a acumulação por baleias destaca possíveis aumentos de preços.

Perspectivas de preço do Ethereum

O Ethereum registrou pequenas ações de preço no último dia, perdendo 0,45% para explorar a marca de US$ 1.848. A altcoin se estabilizou além de US$ 1,8 mil após o último relatório PPI e CPI dos Estados Unidos.

O Índice de Preços ao Consumidor aumentou 3,2% em julho, abaixo do esperado. No entanto, os dados têm pouco impacto nos preços das criptomoedas, com Bitcoin e Ethereum permanecendo relativamente inalterados.

Enquanto isso, o Ether pairou dentro de um intervalo nos últimos dias, enquanto os touros lutam contra a média móvel de 24 horas e 50 em US$ 1.881. Superar esse obstáculo abrirá o portão para $ 1.930 antes da zona psicológica de $ 2.000.

Os compradores de Ethereum devem ampliar sua atividade para evitar quedas de preços em direção à zona de suporte vital na média móvel de 24h 200 em US$ 1.793.

