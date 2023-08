Preço das ações da Country Garden e o cisne negro de US$ 200 bilhões

O setor imobiliário chinês está sob intensa pressão, levando a muitas baixas de grande porte ao longo do caminho. A maior delas foi a Evergrande, a empresa gigante que faliu em 2021. Muitas outras empresas imobiliárias menores entraram em colapso ou estão à beira.

O preço das ações da Country Garden caiu

Copy link to section

O preço das ações da Country Garden, que subiu em 2022, caiu no chão enquanto passa por uma grande crise de crédito. A ação caiu para um mínimo de H $ 1 na sexta-feira, seu nível mais baixo desde 2009.

Ele despencou depois que a empresa deixou de pagar dois títulos internacionais no valor de mais de US$ 22 milhões. Agora existem riscos elevados de que a empresa também afundará na administração nos próximos meses.

Country Garden é um grande negócio no setor imobiliário chinês. Por um lado, seu passivo total é de quase US$ 200 bilhões, inferior aos US$ 340 bilhões do Evergrande. Mais importante ainda, por muito tempo, a empresa foi frequentemente vista como a desenvolvedora mais segura do país.

https://www.youtube.com/watch?v=qeS6RH-ItHA&pp=ygUOY291bnRyeSBnYXJkZW4%3D

Em um comunicado na sexta-feira, a Country Garden disse que poderia perder cerca de US$ 7 bilhões no primeiro semestre do ano. Teve um lucro de mais de $ 265 milhões no mesmo período em 2022.

A empresa está lutando contra vários ventos contrários. Primeiro, o governo chinês iniciou uma repressão ao setor imobiliário há dois anos. Argumentou que a medida era necessária para combater os elevados níveis de endividamento.

Em segundo lugar, a Country Garden está enfrentando desafios à medida que as taxas de juros aumentam internacionalmente. Nos EUA, as taxas de juros estão em 5,50%, o nível mais alto em mais de 22 anos. Como resultado, os investidores agora estão mais confortáveis investindo em títulos em vez de empresas de risco.

Além disso, o país está lutando contra uma economia em desaceleração. Dados publicados esta semana mostraram que o país entrou em deflação enquanto as exportações e importações voltou a cair em julho.

A Country Garden não é a única empresa imobiliária com problemas na China. As vendas de empresas como Sunac, Shimao, Ynago, Kaisa e jiangsu Zhongnan caíram nos últimos meses.

Comprar o mergulho Country Garden?

Copy link to section

Save

Os problemas da Country Garden provavelmente continuarão nos próximos meses, à medida que os problemas de liquidez da empresa continuarem. Por um lado, há semelhanças com a forma como a crise de Evergrande aconteceu em 2021.

Portanto, acredito que as ações continuarão caindo nos próximos meses, mesmo estando no nível mais baixo em mais de uma década. Por um lado, há chances limitadas de que Pequim intervenha, já que as autoridades deixaram Evergrande falir. Em nota, um analista da CreditSigts disse :

“Dado que eles [Pequim] deixaram o Evergrande entrar em default, esse é um sinal bastante claro de que nada é grande demais para falhar, mas vimos apoio indireto nos últimos dois anos.”

Também não está claro como seria uma intervenção, já que os problemas econômicos chineses são piores do que mostram os dados oficiais. A taxa de desemprego juvenil subiu para o nível mais alto em anos.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.