Shiba Inu (SHIB) subiu 7% na manhã de sábado, com um retorno de 24 horas que superou os 0,1% da criptomoeda principal Bitcoin (BTC). Enquanto isso, a pré-venda do Chancer está se aproximando da próxima etapa, com quase $1,3 milhão arrecadados até agora.

Aqui, analisamos o aumento do interesse aberto (OI) para Shiba Inu e o que isso pode significar para o Bitcoin – com uma perspectiva para o Chancer como um novo projeto empolgante.

Shiba Inu dispara enquanto o Bitcoin estagna abaixo de $30.000

Shiba Inu é uma das principais moedas memes, atualmente classificada em 12º lugar em termos de capitalização de mercado, com mais de US$ 6,35 bilhões. Mais de $ 659 milhões em SHIB foram negociados nas últimas 24 horas, de acordo com dados da CoinGecko acessados em 12 de agosto, 03:30 ET.

O preço do SHIB aumentou mais de 40% no mês passado, em comparação com -3% para o Bitcoin que veio com os touros lutando para afastar os ursos perto do nível crucial de US$ 30.000.

Aumento do interesse aberto de Shiba Inu e possíveis implicações para o Bitcoin

Conforme destacado acima, o desempenho de Shiba Inu nas últimas semanas foi impulsionado pela expectativa em torno do lançamento iminente do Shibarium. Espera-se que o protocolo da camada 2 na cadeia Shiba Inu traga mais funcionalidade ao ecossistema e afaste a criptomoeda da tag de token meme pouco impressionante.

Com o lançamento do Shibarium se aproximando, o interesse aberto em Shiba Inu disparou. Historicamente, um aumento no interesse aberto para a principal criptomoeda meme coincidiu com uma luta em um topo local para os touros do BTC.

Dados da Coinglass mostram que o interesse aberto nos contratos futuros de SHIB na exchange de criptomoedas Binance ultrapassou $114 milhões, um aumento de mais de 33%. Isso também dobrou em relação às cifras registradas no início deste mês e está em seu nível mais alto desde o início de fevereiro. Enquanto isso, o Bitcoin permanece em uma faixa estreita perto da barreira cada vez mais difícil de $30.000, mesmo quando analistas de mercado apontam para uma volatilidade iminente.

Mas notavelmente, ocasiões anteriores em que o interesse aberto do SHIB saltou acima de US$ 100 milhões coincidiram com um recuo do Bitcoin.

Se o desempenho anterior se repetir desta vez, o Bitcoin ainda pode cair para mínimos recentes. Por outro lado, as entradas em outras moedas provavelmente ajudarão novos projetos, como o Chancer.

Previsão de preço Chancer

Chancer é um novo projeto de mercados de previsão baseado em blockchain que busca revolucionar a indústria global de apostas com um novo modelo peer-to-peer (P2P). O projeto ainda está em fase de desenvolvimento, com o lançamento da mainnet previsto para o primeiro trimestre de 2024.

No entanto, a plataforma revolucionária já está recebendo grande interesse, como pode ser visto na pré-venda de seu token nativo $CHANCER. A promessa de uma plataforma de apostas transparente e orientada para a comunidade, onde o controle é de apostadores individuais e não de uma casa de apostas central, fez com que a indústria de apostas falasse sobre o Chancer.

Atualmente, os entusiastas de apostas e criptomoedas podem comprar os tokens Chancer por US$ 0,011 usando ETH, BNB, USDT e BUSD. O preço de pré-venda do token aumentará para US$ 0,021 antes do início da negociação nas principais exchanges de criptomoedas descentralizadas e centralizadas.

Uma análise das performances anteriores de tokens recém-lançados sugere que a maioria deles dispara em seu dia de estreia no mercado, e isso embasa as grandes previsões para $CHANCER. No entanto, o desempenho passado não garante retornos futuros, e os investidores precisam considerar essa perspectiva ao colocar dinheiro em qualquer projeto.

Para saber mais sobre o Chancer e seu modelo de apostas P2P, visite a página oficial de pré-venda do projeto.

