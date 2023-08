Correlação do Bitcoin com o S&P 500 caindo, mas permanece alta

O Bitcoin é bem conhecido por sua volatilidade, capaz de subir ou cair nas tabelas de preços em poucos minutos. Esses movimentos são frequentemente ordens de magnitude acima do que outras classes de ativos poderiam fazer em semanas. No entanto, recentemente, esses movimentos de marca registrada estiveram ausentes; O Bitcoin tem estado bastante sereno, pisando na água há alguns meses.

Uma olhada em sua tabela de preços mostra uma linha extraordinariamente plana, muito diferente dos rabiscos no estilo de caligrafia do médico que costuma produzir.

Apresentando o preço de forma alternativa no próximo gráfico, traçando os retornos semanais contínuos, podemos ver que o ano inteiro foi bastante silencioso, além do salto no início do ano e o aumento em meados de março como mercados reagiu às falências bancárias lideradas pelo Silicon Valley Bank.

Olhando para a volatilidade implícita nos mercados de opções, também estamos chegando aos mínimos de todos os tempos. Isso é exacerbado pela escassez de atividade em todo o espaço criptográfico. O próximo gráfico, via Bloco, mostra os volumes à vista nas exchanges. Os volumes têm tendência de queda nos últimos dezoito meses; Julho trouxe mais uma queda e agora estamos em níveis vistos pela última vez em 2020.

Por que a volatilidade e o volume são tão baixos?

Então por que?

A primeira resposta é a mais simples: o clássico atraso comercial de verão. Vemos isso em todas as classes de ativos e, embora o efeito tenha sido dramático nas criptomoedas, os efeitos da sazonalidade são inegáveis. Como podemos ver neste gráfico da Kaiko, o terceiro trimestre registrou confortavelmente o menor volume de negociação na história do Bitcoin, 19% abaixo do próximo trimestre mais baixo (quarto trimestre).

Dito isto, temos um espaço amostral muito curto para trabalhar. Enquanto o gráfico acima leva o volume de 2012 a 2022, o Bitcoin negociou apenas com liquidez razoável por talvez metade disso (na melhor das hipóteses). Além disso, os volumes têm diminuído durante todo o ano; estamos atualmente nos níveis mais baixos desde 2020, mas não é como se os dois primeiros trimestres fossem uma bonança de atividade comercial.

A grande repressão regulatória nos EUA também foi um fator. Ações judiciais foram movidas contra Binance e Coinbase e, embora o caso Ripple pareça ser pelo menos uma vitória parcial (do ponto de vista das criptomoedas) no grande debate sobre valores mobiliários, o cenário é sem dúvida mais difícil do ponto de vista jurídico.

O caso da SEC contra a Binance resume tudo. Ele nivela todos os tipos de acusações, desde negociação contra clientes, manipulação de volumes comerciais (sugerindo que os volumes já baixos podem ser ainda menores na realidade), contornar as leis KYC e AML e muito mais. Esta é uma exchange que começou o ano com uma participação de mercado de 67%, de longe a maior exchange de criptomoedas do planeta. O esgotamento do espaço dessas batalhas regulatórias foi formidável.

No entanto, embora as dificuldades regulatórias e o atraso do verão tenham suprimido volumes e liquidez, o mercado de baixa que devastou o setor no ano passado é talvez o maior impulsionador, mesmo que os preços tenham se recuperado em 2023. Apesar da recuperação, o Bitcoin permanece mais de 55% abaixo de seu recorde histórico desde o final de 2021, enquanto o espaço sofreu sérios golpes na forma do acidente do Terra, o escândalo FTX e uma miríade de outras falências e colapsos.

O volume spot nas exchanges caiu 46% no ano passado, portanto, novamente, isso não é apenas resultado do atraso típico do verão.

A volatilidade e o volume retornarão?

Sim.

Mas primeiro, como uma ressalva, mencionamos acima ao discutir a amostra da qual o atraso comercial de verão é extraído, precisamos ser cautelosos ao extrapolar os ciclos anteriores do Bitcoin. Temos apenas alguns anos de dados de preços e o ambiente em rápida mudança em meio a essa amostra, à medida que o Bitcoin brotou de um projeto de nicho na Internet para um ativo de vários bilhões (e brevemente trilhões) de dólares.

Dito isto, se uma coisa é verdade, é que o Bitcoin dificilmente foi sinônimo de estabilidade até agora, e podemos ter certeza de que a notória volatilidade retornará em algum momento.

Curiosamente, um fator pode ser a própria liquidez escassa. Discutimos volumes em colapso aqui, mas isso também significa que a liquidez é baixa. O download de um livro de pedidos da maioria das principais bolsas hoje em dia o deixará questionando como as coisas ficaram tão superficiais (os livros tiveram grandes perdas pós-FTX e ainda há um buraco do tamanho de Alameda na atividade de criação de mercado). capital para mover os preços, o que significa que os movimentos para cima e para baixo podem ser amplificados.

Em segundo lugar, o Bitcoin continua sendo um ativo de risco, sujeito aos caprichos do ambiente macro. E nos últimos meses, experimentamos um clima macro relativamente plácido. A inflação continua a cair, o mercado volta seus olhos para um potencial fim do ciclo de alta e o cobiçado pouso suave começa a (talvez?) parecer menos improvável (embora ainda haja motivos para ser cauteloso). Mas tudo isso aconteceu de forma suave e gradual, sem surpresas reais, o mercado precificou a maioria dos eventos. Não houve realmente nenhum choque para atingir o mercado recentemente.

No geral, no entanto, o próximo gráfico informa tudo o que você precisa saber.

O Bitcoin pode um dia se estabelecer para sempre, negociando como uma reserva de valor com liquidez mínima, com os comerciantes do Robinhood criticando o quão chato é. Mas este verão não é esse tempo. Como continuamos dizendo, precisamos ser prudentes ao olhar para a história do Bitcoin, mas o gráfico acima mostra uma coisa: volatilidade. Pode ter feito uma pequena pausa, mas a volatilidade estará de volta em breve.

