Inversão profunda da curva de rendimento fornece advertência em meio ao otimismo crescente

Provavelmente o indicador de recessão mais notório, uma curva de rendimento invertida sempre chama a atenção. Um exemplo disso é, bem, agora. Considerando os vencimentos 10Y-2Y mais comumente referenciados, a curva de rendimento está atualmente em seu nível mais profundo de inversão desde 1981. Mas isso realmente significa alguma coisa?

Bem, o primeiro passo é avaliar seu significado histórico, antes de analisar se isso indica o que pode acontecer a seguir. No gráfico abaixo, traçamos a curva de juros desde os anos 70, marcando com uma linha pontilhada vermelha o ponto de inversão. As áreas sombreadas em amarelo mostram períodos de recessão.

O gráfico mostra um indicador que tem sido intrigantemente preciso, embora não seja perfeito. Podemos ver a curva invertida brevemente em 1998, mas não houve recessão. Isso ocorreu em meio ao colapso do Long Term Capital Management (LTCM), quando a Rússia deixou de pagar sua dívida. O Fed imediatamente cortou as taxas, ajudando a evitar uma recessão. O outro cenário que se revelou um alarme falso foi a breve inversão em agosto de 2019.

No entanto, se omitirmos essas inversões temporárias e focarmos nos episódios em que a curva de juros foi invertida por mais de seis meses, obtemos um resultado sinistro – nos últimos quarenta anos, todas as vezes que isso persistiu por seis meses, uma recessão tem seguido.

Digo sinistro porque hoje estamos no décimo terceiro mês de inversão, o delta ficando negativo pela primeira vez em julho de 2022 (caiu abaixo de zero por um dia em abril de 2022, mas rapidamente se recuperou antes de quebrar “permanentemente” novamente em julho de 2022).

Além disso, se olharmos para o tempo entre a primeira inversão da curva de juros e a recessão subsequente, ele variou entre treze e dezoito meses. Estamos agora no décimo terceiro mês de inversão.

Haverá uma recessão?

Embora tudo isso pareça ameaçador, é importante lembrar que atualmente estamos em uma situação altamente incomum. Sair do cisne negro de todos os cisnes negros, a pandemia de COVID, é bastante incomum. Mas há também a questão de uma combinação sob medida de inflação alta (embora ela tenha diminuído), taxas de juros severamente apertadas e desemprego recorde.

Apesar das taxas terem subido de quase zero para mais de 5%, a economia tem se mostrado notavelmente resiliente. O desemprego está em 3,6%, o que significa que pode até ser bom demais, com a preocupação de que uma economia ainda aquecida precise ver pelo menos um pouco de afrouxamento no mercado de trabalho para atingir a meta de inflação de 2%, especialmente porque os salários continuam subindo.

A crise inflacionária do ano passado (não quer dizer que já passou!) talvez só possa ser comparada com a década de 1970 e, mesmo assim, vimos os juros se aproximarem de 20% – muito longe de hoje, quando uma economia altamente financeirizada está quase impossível imaginar sob tal fardo.

Na verdade, é difícil comparar a situação macro atual com qualquer coisa. Uma rápida olhada na dívida soberana lhe dirá tudo o que você precisa saber sobre o fato de que as taxas não podem permanecer altas para sempre. Eles precisarão cair, e o mercado está apostando com cada vez mais confiança de que agora estamos nos aproximando da reta final.

A curva de juros simplesmente reflete essa situação. Com as taxas esperadas para baixo, a curva de rendimento é naturalmente invertida. E, historicamente, as taxas foram cortadas quando a economia está em dificuldades, com o Fed intervindo para sustentá-la. Claro que esse cenário é novamente possível, mas vale ressaltar que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a organização não esperava mais uma recessão na reunião do FOMC na semana passada.



Se essa previsão se confirmar, o mítico “pouso suave” terá sido alcançado. Também será uma das poucas ocasiões em que a infame curva de rendimento invertida teria se mostrado uma pista falsa. Mas, para pegar emprestada a frase mais usada de 2021, realmente são tempos sem precedentes, então todas as apostas são ao vivo.

