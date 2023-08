O argumento do touro para cripto: outra corrida é iminente à medida que as expectativas de aumento de taxa diminuem?

O sentimento dentro da criptomoeda mudou notavelmente nos últimos nove meses. Depois de um mercado de baixa que abalou toda a classe de ativos em seu núcleo, arrastando a reputação da indústria para a lama enquanto vários escândalos atingiram o espaço, o otimismo está finalmente voltando.

Apesar da melhora no sentimento e nos preços em todo o espaço, discutimos recentemente o potencial de um efeito defasado da política monetária apertada para chover no desfile, apresentando argumentos sobre por que o quadro macro pode não ser tão otimista para as criptomoedas quanto alguns investidores. acreditar.

No entanto, nesta peça, avaliaremos uma série de indicadores de alta, analisando por que alguns estão especulando que um ponto de virada foi alcançado. Estes permanecem tempos altamente incertos e o risco é sem dúvida alto, mas para os investidores em criptomoedas, pelo menos a esperança é muito mais abundante do que há nove meses, quando o FTX entrou em colapso e o Bitcoin caiu para US$ 15.500 logo depois.

o argumento do touro

O lugar mais óbvio para começar é com os rendimentos. Após uma transição para um novo paradigma de taxa de juros em março de 2022, o Federal Reserve está em uma sequência implacável de aumentos de taxas, o que levou os ativos de risco a uma queda livre no ano passado, incluindo todas as criptomoedas.

Após a alta de 25 bps de quarta-feira, o mercado está antecipando que a jornada está chegando ao fim – talvez com apenas mais uma alta por vir (se for o caso). Com isso, o peso em torno dos tornozelos do Bitcoin parece finalmente estar se soltando. Para ilustrar a sensibilidade do ativo às taxas, que estiveram próximas de zero durante a maior parte de sua existência antes do ano passado, uma regressão do preço do Bitcoin contra o rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos é indicativa. Os rendimentos de dois anos tendem a se mover com as expectativas de taxa e foram traçados em um eixo invertido no gráfico abaixo.

Além dos rendimentos, o Bitcoin também se moveu historicamente em ciclos de quatro anos. Estamos agora a nove meses do próximo halving, previsto para abril de 2024. Embora tenha havido apenas três halvings até o momento e, portanto, é difícil colocar muito peso em seus efeitos (sem mencionar que pelo menos um, se não dois, ocorreu quando o Bitcoin tinha liquidez mínima), muitos ainda apontam para o corte de oferta como um catalisador positivo para o preço do Bitcoin.

A hipótese do mercado eficiente determina que esses eventos devem ser precificados, embora o contra-argumento seja que, com o custo de produção do Bitcoin repentinamente definido para dobrar, o preço precisa subir para manter o equilíbrio entre o preço de mercado e o custo de produção convergentes, como o novo suprimento liberado para os mineradores será subitamente reduzido em 50%.

Na realidade, ainda não sabemos quais são os efeitos do halving, dada a extrema juventude do Bitcoin, mas o gráfico abaixo mostra por que alguns acreditam que esses eventos só podem ser otimistas para o preço.

Em um ângulo relacionado, se plotarmos a média móvel simples de 200 semanas, veremos que ela atuou como um forte indicador para a valorização do preço do Bitcoin. Quebras abaixo do SMA foram seguidas por aumentos de preços agressivos a cada vez. O preço acabou de passar o maior tempo abaixo dessa linha de tendência, recentemente quebrando acima dela e pintando uma imagem interessante.

Dito isto, para alertar novamente o óbvio aqui: com tantos indicadores técnicos, é provável que haja um que pareça sedutor quando traçado em um gráfico, especialmente quando há tão pouco histórico de preços para trabalhar.

Além disso – e isso é importante ter em mente também com os halvings – a liquidez global também se move em ciclos de quatro anos desde o lançamento do Bitcoin. Obviamente, isso tem um grande impacto em todos os ativos de risco e pode ser a variável oculta por trás da SMA aparentemente significativa e dos gráficos de halving discutidos acima.

É difícil saber, mas dado o movimento recente no mercado de taxas de juros e com a inflação diminuindo, há todas as chances de que o ciclo de liquidez global possa se alinhar novamente coincidentemente com o próximo halving.

Se mudarmos de tática e avaliarmos a queda do mercado em baixa, também veremos comparações interessantes com o passado. O Bitcoin caindo em cascata para US$ 15.500 representa um dos piores mercados em baixa nos últimos tempos, e com aumentos consistentes antes de muitos cortes, muitas vezes após recuperações anteriores, definitivamente existem padrões semelhantes.

Em casos anteriores, esse corte foi seguido por topos de ruptura, embora, é claro, o mercado de criptomoedas fosse muito mais fino naquela época do que é hoje, e o capital necessário para tais movimentos seja maior.

Virando nosso escopo novamente para agora avaliar os dados na cadeia, não há nada excessivamente dramático, mas há algumas tendências consistentes que merecem ser mencionadas. A primeira é a diminuição da oferta de Bitcoin nas exchanges, que tem diminuído constantemente ao longo dos últimos anos. A narrativa de acumulação é frequentemente referenciada pelos crentes, em conjunto com o limite rígido de oferta, como razões por trás de sua determinação de que o Bitcoin está programado para se expandir rapidamente. Obviamente, isso também depende do lado da demanda manter sua parte no acordo.

Em uma nota relacionada, a parcela de detentores de longo prazo continua crescendo. Apenas 30% da oferta mudou no ano passado, enquanto 11% está atualmente em bolsas (esse número sem dúvida foi encorajado a cair pelas travessuras de Sam Bankman-Fried no ano passado). Mais da metade da oferta não mudou em dois anos, enquanto mesmo as moedas que não mudaram em mais de dez anos estão agora em quase 15% (a gigantesca pilha de Satoshi constitui aproximadamente um terço desse número, no entanto, embora seja difícil saber quantos do restante são perdidos desde os primeiros dias ou pertencem a indivíduos falecidos).

Olhando além da maior criptomoeda do mundo, também há motivos para ser otimista de que as altcoins podem ter mais para correr. Historicamente, vimos um padrão típico ao longo dos anos: o capital flui para o Bitcoin, que vê seu preço e domínio sobre o mercado subir, antes que as altcoins surjam e o domínio caia.

Olhando para esse domínio do Bitcoin, que é a proporção do valor de mercado do Bitcoin em relação ao restante do mercado de criptomoedas, ele subiu acima de 50%, com tendência de alta constante no ano passado.

Obviamente, o pequeno espaço amostral aqui é novamente uma grande ressalva. O próprio Bitcoin é um problema em relação à sua juventude e extrapolando o desempenho passado, mas as altcoins são muito mais jovens, muitas surgindo apenas nos últimos cinco ou seis anos.

Além disso, o mecanismo de prova de trabalho do Bitcoin, impulsionado para se tornar uma reserva de valor e um ativo monetário, e o fato de que ele pode até estar conquistando seu próprio nicho aos olhos dos reguladores significa que ele estaria se separando do resto do mercado de criptomoedas.. Isso constituiria uma quebra estrutural e tornaria a tendência anterior de aumento do domínio do Bitcoin antes que as altcoins acelerassem como amplamente discutível daqui para frente.

Em suma, existem muitos indicadores que apontam para o Bitcoin e a criptografia, prontos para uma corrida. Então, novamente, como discutimos anteriormente, o macroclima atual ainda se apresenta como altamente incomum. Enquanto a inflação caiu e teve um efeito positivo nas expectativas de taxas, a taxa dos fed funds está acima de 5%, tendo estado perto de zero há pouco mais de um ano. A política monetária notoriamente opera com um atraso, então seria sensato não comemorar o valor ainda.

Além disso, a curva de rendimento 10Y-2Y está em seu nível mais profundo de inversão desde 1981, um notório indicador de recessão, destacando ainda mais que o risco permanece.

Seja qual for a sua aparência, sempre haverá motivos para ser otimista e pessimista. No entanto, embora seja difícil identificar a situação macro, é inquestionável que o sentimento em cripto é muito melhor hoje do que nove meses atrás, quando o FTX estava em chamas e alguns se perguntavam para onde essa indústria enigmática iria a seguir.

