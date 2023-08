Taxa de câmbio USD/CNY sobe antes do despejo de dados econômicos cruciais da China

O rali da taxa de câmbio USD/CNY continuou na segunda-feira, enquanto os investidores esperavam pelo próximo despejo de dados da China. O par saltou para uma alta de 7,2537, o nível mais alto desde 30 de junho. Este preço está perto de seu nível mais alto desde novembro do ano passado, o que significa que o renminbi caiu mais de 8% nos últimos dias.

Dados econômicos da China à frente

Os pares USD/CNY e USD/CNH estiveram em uma tendência de alta nos últimos meses, já que as preocupações com a economia da China continuaram. Na semana passada, escrevemos que as exportações e importações da China despencaram em julho, elevando o superávit comercial para mais de US$ 80 bilhões. Isso é importante, pois a China é principalmente uma economia voltada para a exportação.

As próximas notícias do CNY sairá na terça-feira, quando o governo publicará os próximos números econômicos. Economistas esperam que os dados mostrem que as vendas no varejo da China subiram de 3,1% em junho para 4,8% em julho. Os gastos no varejo se mantiveram muito bem durante a reabertura em andamento.

Os economistas também esperam que a produção industrial e os investimentos em ativos fixos subam a um ritmo mais lento em julho. Esses números foram decepcionantes nos últimos meses, à medida que a recuperação econômica enfrenta ventos contrários.

A economia da China tem lutado nos últimos meses, levando Pequim a implementar uma série de medidas de estímulo. Estas medidas destinam-se sobretudo a estimular o consumo interno.

Ainda assim, novos desafios estão surgindo. O setor imobiliário está no limite, como escrevi sobre os desafios do Country Garden, o império imobiliário em dificuldades. É a mais recente empresa do setor a entrar em colapso.

https://www.youtube.com/watch?v=2I3TWNMZkUM&pp=ygUUY291bnRyeSBnYXJkZW4gY2hpbmE%3D

Ao mesmo tempo, a guerra fria com Washington continuou. Na semana passada, o governo Biden anunciou outra série de sanções ao setor de tecnologia da China. Com isso, espera-se que os investimentos estrangeiros diretos continuem caindo.

Análise técnica USD/CNY

Gráfico USDCNY por TradingView

A taxa de câmbio de USD para CNY continuou subindo na segunda-feira em meio a crescentes preocupações sobre a economia chinesa. Agora está no importante nível de resistência de 7,2670, o nível mais alto em 30 de junho. O movimento ascendente do par está sendo apoiado pelas médias móveis de 25 e 50 dias.

Portanto, a perspectiva para o par USD/Yuan é de alta, com o próximo nível a ser observado em 7,3265. Um movimento abaixo do suporte em 7,2258 invalidará a visão otimista.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.